Thời khắc cuối cùng của tháng 9, định mệnh dẫn lối 3 con giáp va vào kho tiền, trúng số độc đắc, tài lộc phủ phê, giàu có tức thì, vận may kéo dài, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 11:47

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị giàu có, tiền xài phủ phê vào thời khắc cuối cùng của tháng 9 nhé!

Thời khắc cuối cùng của tháng 9, định mệnh dẫn lối 3 con giáp va vào kho tiền, trúng số độc đắc, tài lộc phủ phê, giàu có tức thì, vận may kéo dài, phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời khắc cuối cùng của tháng 9, nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên những người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Khỉ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Thân. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Khỉ khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Trong thời gian này, thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Thân có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Thời khắc cuối cùng của tháng 9 khá may mắn với tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn. Thời khắc cuối cùng của tháng 9 sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Hổ rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Dần biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Dần rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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