Đường tài lộc của Tý lúc này rất hanh thông, sáng sủa. Con giáp này đã nỗ lực nhiều, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng.

Thứ 7 là thời điểm tài khí lên cao nhất. Tý nên tranh thủ thời cơ để triển khai các kế hoạch cầu tài, giúp tăng tỷ lệ thành công.

2 ngày cuối tuần (1-2/10), Tý có thể giàu lên một cách nhanh chóng do tìm được cơ hội làm ăn hoặc dựa vào sự nỗ lực trước đó của chính mình. Những người làm kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc. Khách hàng tìm đến với Tý, tiền tài như nước. Giờ đây Tý không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Tuổi Sửu

2 ngày cuối tuần (1-2/10), Sửu gặp nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Thời điểm này tiền bạc không còn là nỗi bận tâm của người tuổi Sửu nữa.

Cũng trong thời điểm này, tài chính của Sửu khởi sắc trở lại. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì Sửu sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận của Sửu tăng tiến nhanh chóng, bản mệnh cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Với người làm công ăn lương, sự nghiệp có chiều hướng đi lên. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Nhờ tài năng của mình, Sửu sẽ tỏa sáng, khẳng định được khả năng của bản thân trên con đường phía trước.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đón vận may tài lộc bùng nổ vào 2 ngày cuối tuần (1-2/10). Không cần tìm kiếm đâu xa khi cơ hội để phát tài vốn ở ngay trước mắt. Chỉ cần Dậu chăm chỉ và chịu khó thì cuộc đời sẽ sang trang mới.

Những người làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng mới, mang lại nhiều lợi nhuận. Thêm vào đó, khách hàng ra vào nườm nượp, doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Dường như mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ.

Không chỉ tài lộc mà chuyện tình cảm của Dậu cũng khá thăng hoa. Cả hai đã dành cho nhau nhiều thời gian hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình trong những bữa tiệc liên hoan với bạn bè.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!