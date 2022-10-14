Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (15-16/10), 3 con giáp thắng đậm quyền quản lý kho vàng, giàu có gọi tên, ‘mệt mỏi’ đếm tiền, vận khí tăng cao, may mắn kề bên

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn vào 2 ngày cuối tuần (15-16/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (15-16/10), 3 con giáp thắng đậm quyền quản lý kho vàng, giàu có gọi tên, ‘mệt mỏi’ đếm tiền, vận khí tăng cao, may mắn kề bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận may tài chính của người tuổi Dần vào cuối tuần này khiến không ít người phải ghen tỵ. Bản mệnh có thể sẽ có được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Vào 2 ngày cuối tuần, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Công việc thuận lợi nên Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Cát thần sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Trong ngày thứ 7, vận tài lộc của Dần tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Thìn

2 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thìn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

2 ngày cuối tuần này là thời điểm mà người tuổi Tỵ đón vận may tài lộc cực lớn. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần mà kiếm tiền đi nhé.

Nguồn thu nhập chính và thu nhập phủ của Tỵ đều đang trên đà tăng tiến. Những người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song Tỵ vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Có một điều là công việc bận rộn đồng nghĩa với việc thời gian vui chơi và dành cho gia đình giảm đi khá nhiều. Tỵ có ham làm giàu đến đâu thì cũng phải cân bằng thời gian nghỉ ngơi và ở bên cạnh những người thân yêu. Gia đình chính là nguồn động lực to lớn để Tỵ yên tâm theo đuổi lý tưởng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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