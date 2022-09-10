Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (11/9/2022), nhà tiên tri mù Vanga hé lộ, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, sự nghiệp tương lai xán lạn, xây nhà - mua xe, báo hiếu cha mẹ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 16:33

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (11/9/2022) nhà tiên tri mù Vanga hé lộ có 3 con giáp may mắn, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của ngập két, tiêu mãi không hết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong những con giáp dễ phát tài khi bước sang ngày mai. Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (11/9/2022) tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân việc làm ăn kinh doanh có bước phát triển thuận lợi mang về con giáp này số tiền khủng trong nay mai. 

Khoảng thời gian sắp tới, hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ bạn, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm 2022 này mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

con giap 1
 Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (11/9/2022) tuổi Mão có thể cảm nhận rõ vận khí của bản thân có nhiều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, đường làm giàu của bạn vô cùng rộng cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người sống tình cảm, chân thành và rất chăm chỉ. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng họ chưa bao giờ tự ti mà luôn nỗ lực không ngừng để vươn lên. Nhờ thế, càng về hậu vận đời sống vật chất của Sửu càng vượng phát, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên.

Tử vi 12 con giáp cho biết trong khoảng thời gian tới sẽ là thời điểm để Sửu đổi đời, tài vận phất lên như diều gặp gió. Trong giai đoạn này, con giáp may mắn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Từ tay trắng gầy dựng nên cơ đồ, thậm chí một số người còn có vận may độc đắc trúng số tiền tỷ trong ngày mai. 

con giap 2
Tử vi 12 con giáp cho biết trong khoảng thời gian tới sẽ là thời điểm để Sửu đổi đời, tài vận phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Tý biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền.

Đúng 17h chiều mai cuộc sống của con giáp này sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những Tý hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho.

Thời gian này, bản mệnh sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Vận may của Tý cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Kể từ đây, cuộc sống thăng hoa đến bất ngờ.

con giap 3
Thời gian này, bản mệnh sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo,chiêm nghiệm!

Đúng 7 ngày tới (11/9 - 17/9), 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, sự nghiệp từng bước đi đến thành công, tình tiền song hành trên đà thăng hoa, cuộc sống trải đầy niềm vui

Đúng 7 ngày tới (11/9 - 17/9), 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, sự nghiệp từng bước đi đến thành công, tình tiền song hành trên đà thăng hoa, cuộc sống trải đầy niềm vui

Tử vi 7 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn nhất tuần mới, dễ dàng chạm tay tới cơ hội, sự nghiệp hanh thông, tài lộc rực rỡ, cuộc sống trải đầy niềm vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới tử vi hàng ngày nhà tiên tri mù Nhà tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới