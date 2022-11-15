Trúng số độc đắc vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này có tin vui tới tấp, làm ít hưởng nhiều, tiền của dư dôi, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 10:44

Vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài để mắt, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, cực kỳ may mắn, phú quý phát tài, giàu sang sung túc.

Tuổi Thân

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, trong 15 ngày tới vận số của người tuổi Thân sẽ có những chuyển biến tích cực đến ngỡ ngàng. Dù đang làm công ăn lương, gặp phải những rắc rối trong công việc thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ ngay. Vậy nên, tiền cứ chui vào túi Thân ào ào như thác, khiến họ đếm mỏi tay cũng không hết.

Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì tình duyên của Thân cũng ấm êm viên mãn. Họ và một nửa thuận hòa, yêu thương và thấu hiểu nhau nên tình cảm ngày càng khăng khít, bền chặt.

Trúng số độc đắc vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này có tin vui tới tấp, làm ít hưởng nhiều, tiền của dư dôi, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Dù đang làm công ăn lương, gặp phải những rắc rối trong công việc thì mọi chuyện rồi sẽ hanh thông, suôn sẻ ngay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch người tuổi Mùi dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều sẽ có sự chuyển biến lớn trong vận trình. Cụ thể, theo tử vi, con giáp này sẽ đón tin vui tới tấp. 

Sự giàu có là điều sẽ đến với người tuổi Mùi. Họ sẽ gặp được cơ hội phát tài, tiền bạc rủng rỉnh không phải lo. Không những vậy, chuyện tình cảm của những chú Dê cũng sẽ có nhiều bước phát triển tích cực. Người độc thân chủ động hơn sẽ gặp được nửa kia của mình, người có gia đình vợ chồng thêm hạnh phúc. 

Trúng số độc đắc vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này có tin vui tới tấp, làm ít hưởng nhiều, tiền của dư dôi, giàu sang sung túc - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội phát tài, tiền bạc rủng rỉnh không phải lo, chuyện tình cảm của những chú Dê cũng sẽ có nhiều bước phát triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi của người tuổi Ngọ cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong những ngày giữa và cuối tháng. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Trúng số độc đắc vào 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp này có tin vui tới tấp, làm ít hưởng nhiều, tiền của dư dôi, giàu sang sung túc - Ảnh 3
Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt trong 15 ngày cuối tháng 11 dương lịch. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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