3 con giáp dưới đây tiền nhiều như nước, tài vận vô lo, may mắn gõ cửa liên tục.
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Tuổi Thìn
Tuổi Thìn trời sinh vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Họ rất giỏi giao tiếp nên được nhiều người trọng dụng, giúp đỡ. Theo các chuyên gia phong thủy, đâylà thời điểm may mắn của người tuổi Mão, nhất là vào 11h trưa ngày mai.
Tử vi dự báo rằng người tuổi Thìn trong thời gian này có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Tiền bạc đổ về từ công việc làm ăn của Thìn ngay thời điểm này báo hiệu một năm sung túc, đủ đầy. Không những vậy công việc hanh thông, cấp trên hài lòng về cách thức làm việc của bạn, đã trao cho bạn nhiều cơ hội quan trọng. Đây là thời điểm tuổi Thìn ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Mão
Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất vào ngày mai. Thời điểm đúng 11h trưa, tuổi Mão có lộc về tiền tài, sự nghiệp không những có bước phát triển rực rỡ mà còn tỷ lệ thuận với số tiền họ kiếm được, càng cuối năm thì họ càng trở nên giàu có sung túc hơn.
Đây là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc. Nhờ có Thần tài giúp đỡ nên họ rất may mắn, làm gì hầu như cũng thành công. Quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.
Công việc của bạn hanh thông, làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi, không vất vả như người khác. Cũng chính ngày này Mão nhận được một lời mời làm ăn lớn, hãy suy nghĩ nghiêm túc về dự án này vì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi lộc và tiền bạc.
Tuổi Thân
Bước qua giai đoạn khó khăn, ngày mai, tuổi Thân sẽ gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc. Vận đỏ của Thân lại càng thể hiện rõ, họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu.
Tử vi dự báo rằng, vào lúc 11h trưa, tuổi Thân sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Thân gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.
Vận đỏ của tuổi Thân sẽ kéo dài liên tiếp, nếu biết tận dụng thì họ sẽ tiền tiêu không hết, vô cùng dư dả. Trong thời điểm này, tuổi Thân sẽ nhận được rất nhiều tiền từ các khoản thu khác nhau. Dự kiến trước khi bước sang năm 2020, tuổi Thân sẽ gây dựng được cuộc sống ổn định sung túc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.