Tử vi 11 ngày tới (14/9 - 24/9), 3 con giáp may mắn 'sa lưới' Thần Tài, tài lộc đứng chờ trước cửa, ngửa tay là có tiền, cận kề phú quý, được dịp đổi đời, xây biệt thự, mua xế hộp là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 20:32

3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc chật két, sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thời gian trước đây tài vận không thuận lợi, tiền bạc thiếu thốn, thậm chí còn mắc vào nợ nần. Nhưng do mệnh cách tốt, nên người tuổi Sửu sẽ có những cơ hội đổi đời, đặc biệt trong 11 ngày tới, tài vận của con giáp này sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Người tuổi Sửu gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, Sửu sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Do có quý nhân ra tay giúp đỡ, cộng với sự cố gắng của bản thân nên vận đen tan biến, tài lộc ào ạt đến với người tuổi Sửu. Con giáp không những trả hết nợ mà còn có thêm rất nhiều khoản thu. 

Tử vi 11 ngày tới (14/9 - 24/9), 3 con giáp may mắn 'sa lưới' Thần Tài, tài lộc đứng chờ trước cửa, ngửa tay là có tiền, cận kề phú quý, được dịp đổi đời, xây biệt thự, mua xế hộp là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Do có quý nhân ra tay giúp đỡ, cộng với sự cố gắng của bản thân nên vận đen tan biến, tài lộc ào ạt đến với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 11 ngày tới, do Chiêu Tài Tinh xuất hiện trong cung mệnh, đồng nghĩa với việc thời cơ phát tài đã đến. Do vốn là người chăm chỉ, tháo vát, đồng thời lại có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ nhanh chóng “thoát nghèo” mà trở nên giàu có.

Tử vi cho biết, đường công danh của tuổi Mùi sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Mùi. Mùi có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Không chỉ vậy, người tuổi này còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Mùi chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may hiếm có. Gia đình hoặc bạn bè có thể là quý nhân của bạn trong ít ngày tới đây. Mùi sẽ thu về lợi lớn nhờ kinh doanh hoặc có thể được thăng chức tăng lương, được sếp trên ghi nhận công lao xứng đáng.

Tử vi 11 ngày tới (14/9 - 24/9), 3 con giáp may mắn 'sa lưới' Thần Tài, tài lộc đứng chờ trước cửa, ngửa tay là có tiền, cận kề phú quý, được dịp đổi đời, xây biệt thự, mua xế hộp là chuyện nhỏ - Ảnh 2
. Do vốn là người chăm chỉ, tháo vát, đồng thời lại có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ nhanh chóng “thoát nghèo” mà trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Tỵ gặp nhiều trắc trở, cuộc sống khó khăn, hao tài tốn của. Nhưng trong 11 ngày tới, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, chỉ cần con giáp này biết phát huy được năng lực của bản thân, thì tài lộc sẽ không ngừng rộng mở, sự nghiệp thăng hoa. Con giáp này sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ. 

Con giáp tuổi Tỵ nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Tỵ còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ.

Người tuổi Tỵ sẽ gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa và tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt. Con giáp sẽ nhận được tài lộc từ quý nhân. Bản mệnh sẽ ngày càng giàu có, sự nghiệp thành đạt, nhận được sự tôn trọng và yêu mến của mọi người.

Tử vi 11 ngày tới (14/9 - 24/9), 3 con giáp may mắn 'sa lưới' Thần Tài, tài lộc đứng chờ trước cửa, ngửa tay là có tiền, cận kề phú quý, được dịp đổi đời, xây biệt thự, mua xế hộp là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tỵ nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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