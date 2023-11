Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (18/11/2022) con đường tương lai của Sửu diễn ra tương đối thuận lợi, con giáp này được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với Sửu giúp họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng. Đặc biệt sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến nếu họ biết cách tận dụng số cơ hội mà mình có được.

Theo tử vi 12 con giáp trong khoảng thời gian tới đây, mọi thứ với con giáp may mẵn này sẽ diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Tý thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Chưa hết, nhờ có cao nhân chỉ đường dẫn lối nên Tý biết cách đầu tư một cách đúng đắn, các hợp đồng làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi mang về khoản lợi nhuận tốt cho con giáp này.

Tuổi Mão

Đúng 11h trưa mai (18/11/2022), con đường hậu vận của người tuổi Mão có khá nhiều lợi thế và cơ hội để phát triển bản thân. Quý nhân soi đường chỉ lối ra con đường thật sự phù hợp với con giáp này, chỉ cần làm theo họ ắt có được tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

Đặc biệt thời gian này trở đi vận trình tài lộc tăng tiến, tuy vậy, Mão vẫn cần học cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để giữ được của cải tránh bị thất thoát một cách đáng tiếc. Công việc có nhiều cơ hợi thăng tiến khi sếp đánh giá rất cao năng lực của Mão và sắp sửa thử thách con giáp này bằng một số nhiệm vụ quan trọng của công ty, chỉ cần làm tốt cơ hội lên chức hay tăng lương là chuyện dễ dàng.

Đường tình duyên của người tuổi Mão sắp tới cũng vô cùng vượng. Người độc thân có thể tìm thấy một nửa yêu thương thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.