3 con giáp trúng số độc đắc trong ngày hôm nay (17/11/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, tài lộc rơi thẳng vào đầu, tiền bạc phất lên trông thấy, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 04:37

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (17/11/2022) cho biết có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc vượng phát, sở hữu nhiều tài sản lớn, đất đai nhà cửa, xe hơi cùng lúc có đủ.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian tới đây, cụ thể chỉ cần con giáp này biết cách mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì bạn sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Chính vì việc được học tập từ những người giỏi nhất nên khả năng thành công của bạn cũng được tăng lên đáng kể. 

Tử vi dự đoán trong hôm nay (17/11/2022) cho biết con đường hậu vận của Dần sẽ diễn ra cực kỳ hanh thông và thuận lợi đủ kiểu. Thời gian tới, Dần sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Chưa hết, trong giai đoạn này những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Các dự án đầu tư kinh doanh phát triển nhanh chóng mang lại khoản lợi nhuận kếch xù cho tuổi Dần. 

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Thời gian tới, Dần sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn là người thông minh, tràn trề sinh lực và sức khỏe luôn dồi dào. Họ là người rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không xảo quyệt. Trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này, người tuổi rồng sẽ thấy vận may được cải thiện đáng kể. Bạn có thể được ban phúc trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (17/11/2022) Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cục diện hiện tại. Bạn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn.

Thời gian tới chỉ cần bản thân Thìn làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực từng ngày, họ nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công. Dòng tiền đến tuy chậm chạp, nhưng đủ để bạn trang trải chi phí của mình. Tuy nhiên, các chỉ số chiêm tinh chỉ ra rằng, bạn sẽ có khả năng mất mát tài chính nghiêm trọng nếu chủ quan lơ là. Vì vậy, vào khoảng thời gian này, bạn phải cực kỳ cảnh giác, tránh tất cả các khoản đầu tư. Mọi sự tham lam sẽ dẫn đến thảm họa.

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Thời gian tới chỉ cần bản thân Thìn làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực từng ngày, họ nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp trời sinh những người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Bạn cũng biết đến là mẫu người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra nên thành công khó lòng có thể thoát khỏi tay con gíp này. 

Đặc biệt tử vi hôm nay (17/11/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Thân vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Trong thười gian này, con giáp tuổi Thân còn có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho con giáp may mắn này là nếu có đầu tư kinh doanh thì bạn chỉ nên làm việc một mình. Không kết hợp với bất cứ ai bởi vì bạn dễ bị nghe theo những lời ngon ngọt của bạn bè. 

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Đặc biệt tử vi hôm nay (17/11/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Thân vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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