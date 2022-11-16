Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (18,19,20/11/2022), nhà tiên tri mù dự đoán đúng 99%, 3 con giáp trúng giải độc đắc 2 lần, tiền tài xán lạn, cuộc sống giàu sang phú quý, vận trình tương lai hưởng đủ mọi loại vinh quang

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 16:21

Tử vi 12 con giáp cho biết đúng 12h trưa mai (14/9/2022) 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tài lộc cán mốc tỷ phú, sự nghiệp thăng tiến, vận trình sắp tới không làm đại gia cũng làm ông trùm bất động sản.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ từ trước tới nay thường là người sắc sảo, linh hoạt và chu đáo, giao tiếp tốt. Con giáp này trong cuộc sống hay công việc luôn giúp đỡ những người xung quanh, chịu khó lắng nghe và luôn mang chí cầu tiến cao trong mọi việc để theo đuổi thành công mà bản thân mong muốn. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần cho biết, con đường hậu vận của tuổi Tỵ tới đây bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời sống trong nhung lựa.  

Đặc biệt vận trình sắp tới của con giáp may mắn này do có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng, vì thế cho nên không có lý do gì mà bản mệnh lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thênh thang, hãy cứ đặt mục tiêu và phấn đấu đạt được điều đó nhất định con giáp này nhất định sẽ biết cách để chinh phục thử thác và tiến tới thành công.

con giap 1
Tử vi 3 ngày cuối tuần cho biết, con đường hậu vận của tuổi Tỵ tới đây bước vào vận trình đầy ắp may mắn trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tiền bạc liên tục kiếm được, ngân khố rủng rỉnh, cả đời sống trong nhung lựa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong khoảng thời gian tháng 11/2022 báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn đến với người tuổi Mão nhưng chưa đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Tuy nhiên, Mão có vẻ như không gặp may mắn khi liên tiếp vướng phải vận đen do bị kẻ xấu hãm hại hay bị đồng nghiệp ghen ăn tức ở ăn cắp ý tưởng. 

Đặc biệt theo tử vi 12 con giáp trong 3 ngày cuối tuần tới đây, mọi điềm xui xẻo xảy đến với Mão đều sẽ được xóa tan, con giáp này sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. 

Sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn. Cộng thêm khả năng làm việc tốt nên sắp tới được cấp trên trọng dụng nhiều hơn, cơ hội thăng tiến trong 3 ngày tới càng lúc càng tăng dần với tuổi Mão. Trong thời gian này, vận may của tuổi Mão có thể nói chạm đỉnh, thậm chí một số người còn trúng số độc đắc. 

con giap 2
Sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn. Cộng thêm khả năng làm việc tốt nên sắp tới được cấp trên trọng dụng nhiều hơn, cơ hội thăng tiến trong 3 ngày tới càng lúc càng tăng dần với tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, con giáp này thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà làm việc chăm chỉ để đạt được mục đích của mình cho bằng được. 

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Con giáp này chỉ cần chọn đúng ngành nghề phù hợp với mình nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai. 

Tử vi 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang khoản thu nhập với con số đáng mơ ước. 

Tuy nhiên, làm gì thì làm Ngọ cũng nên dành ra một chút thời gian cho bản thân và gia đình. Kiếm tiền có thể quan trọng đấy nhưng nó vẫn xếp sau người thân của mình đừng quên điều đó nhé. 

con giap 3
Tử vi 3 ngày tới cho biết, con đường hậu vận của tuổi Ngọ diễn ra với nhiều điểm sáng tích cực, con giáp này trong thời gian tới làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang khoản thu nhập với con số đáng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 7h sáng mai (17/11/2022), nhà tiên tri mù khẳng định đúng 99%, 3 con giáp trúng giải thưởng đặc biệt lên đến 1000 tỷ, của cải dồi dào, sự nghiệp thành công xuất sắc

Trúng số độc đắc vào 7h sáng mai (17/11/2022), nhà tiên tri mù khẳng định đúng 99%, 3 con giáp trúng giải thưởng đặc biệt lên đến 1000 tỷ, của cải dồi dào, sự nghiệp thành công xuất sắc

Theo tử vi 12 con giáp đúng 7h sáng mai (17/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp đi lên thấy rõ, cuộc sống lên hương, vận trình sắp tới có đủ mọi vinh quang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp xem tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày cuối tuần tử vi 3 ngày tới tử vi ngày mới Tử vi 3 con giáp may mắn Tử vi ngày 17/11 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 12 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 12 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình