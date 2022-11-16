Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Đặc biệt, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp, cơ hội thăng tiến ngày một cao, kinh nghiệm ngày một tăng cao khả năng thăng quan tiến chức sẽ dễ hơn nhiều lần.

Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay (16/11/2022) cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, đồng thời tập trung để nắm bắt được cơ hội đang đến với mình.

Tử vi khẳng định đúng 17h chiều nay (16/11/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà đến từ sự nỗ lực và quyết tâm làm việc không ngừng nghỉ của bạn.

Khoảng thời gian này, cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Không chỉ vượng phát trong sự nghiệp, đường tình cảm của Tuất cũng thuận lợi người độc thân gặp gỡ và kết đôi với người mình thích.

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Một số con giáp tuổi Thìn còn có vận may độc đắc, giai đoạn này bạn rất dễ trúng số độc đắc.

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Đặc biệt trong các thương vụ giao dịch, Thìn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định để tránh làm thất thoát ví tiền của mình.

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay (16/11/2022) người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Ngoài ra, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người.

Tiêu biểu như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng.

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Mặt khác những người đã yên bề gia thất cũng hạnh phúc không kém, vợ chồng yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn.

Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Ngoài ra, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người - Ảnh minh họa: Internet

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