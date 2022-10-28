Người tuổi Hợi trời ban cho tính thật thà thẳng thắn, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lo lắng cho người khác hết lòng. Trong năm Tý nhờ được phúc tinh cao chiếu nên họ luôn vượng vận quý nhân phù trợ.

Từ tháng 11 trở đi, chắc chắn họ sẽ được ăn sung mặc sướng, tài vận khôn nguôi. Đừng quên tích đức làm việc thiện, khi bạn bè, người thân cần sự giúp đỡ hãy chìa tay ra liền. Vận may sẽ tự động gõ của, bước ra khỏi nhà là nhặt được tiền rơi từ dự án của bạn bè, đối tác, một vốn bốn lời.

Vận thế hài hòa, sự nghiệp thăng tiến tất cả cũng một phần nhờ chính những phúc đức mà họ gom góp lại. Ở chỗ làm, cần chú ý nắm bắt các cơ hội vàng mười, đối nhân xử thế khéo léo, hài hòa. Cẩn trọng tránh kẻ tiểu nhân hãm hại và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ được biết đến với tính cách cởi mở, dễ gần. Đa phần họ đều là người nghiêm túc, có chí tiến thủ trong công việc. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý tài chính nên cuộc sống về sau của họ khá nhàn nhã, có của ăn của để.

Từ tháng 11 trở đi, sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công.

Người làm ăn buôn bán được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, tiền chảy ào ào về túi. Người cầu xin nhân duyên, con cái cũng được thỏa nguyện, cuộc sống từ đó hạnh phúc viên mãn hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ tháng 11 trở đi, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!