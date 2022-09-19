Cuối tháng 9, người tuổi Tý có tài vận khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt, Tý khá nhạy bén, giỏi kinh doanh và thích kiếm tiền. Con giáp này có tính cẩn thận, mạnh dạn nên có thể làm chủ được vận thế của mình. Sự chăm chỉ cũng giúp Tý tạo ra cho mình nhiều vận may. Nhờ vậy mà thu nhập của người tuổi Tý ngày càng cao, dễ tạo ra cho mình nhiều của cải.

Những người tuổi Tý có trí tuệ cảm xúc cao, tính độc lập mạnh mẽ. Họ không muốn thừa nhận thất bại và thường dựa vào nỗ lực của bản thân để có thêm cảm giác an toàn. Người tuổi Tý cũng thường đưa ra những ý tưởng tuyệt vời, có thể kiên trì thực hiện kế hoạch của mình đến cùng dù khó khăn đến đâu.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường khá chín chắn, tính cách ổn định. Họ nhanh nhạy, thường quan sát sự vật, sự việc một cách tỉ mỉ. Đồng thời Dậu cũng rất tích tực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nhờ vậy bản mệnh có tương lai tươi sáng.

Cuối tháng 9 chính là thời điểm thuận lợi với người tuổi Dậu. Tài lộc của con giáp này tăng cao. Dậu có thể nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì Dậu cũng có thể kiếm bộn tiền.

Vốn dĩ Dậu có trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực. Chỉ cần bản mệnh biết nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế để thể hiện tài năng của mình thì khả năng thăng tiến, tăng lương sẽ cao hơn. Cuộc sống càng về cuối năm càng thêm tốt đẹp.

Tuổi Hợi

Đa số những người tuổi Hợi đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Hợi lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

Cuối tháng 9, tài vận của người tuổi Hợi tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Hợi, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới.

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