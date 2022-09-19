Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị nhận được lộc lá khủng, tình duyên hồng thắm vào tháng 10 dương lịch nhé!

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Tuổi Thân

Vừa bước sang tháng 10, người tuổi Thân đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Thân có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

Tuổi Dậu

Vừa bước qua tháng 10, tuổi Dậu nhận được những báo hiệu về vận may đến. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tài lộc, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Đây là lúc mà những ai tuổi Dậu sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Gà rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân. Tuổi Dậu sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dậu được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tuổi Hợi

Bước qua tháng 10 tài vận hanh thông nữa là tuổi Hợi. Họ được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, vận thế hanh thông, xua tan đi. Tuy nhiên, rắc rối của những tháng trước nên tài lộc của cũng có nhiều biến động.

Vận may tới, tiền bạc, sự ngiệp và mối quan hệ giúp họ đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, một số con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vài tháng tới. Vào tháng 10, không ít người tuổi Hợi sẽ nhận được tài lộc may mắn "từ trên trời rơi xuống" dù không phải cầu cạnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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