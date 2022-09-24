Trúng số độc đắc trong ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, 3 con giáp đón mưa tài lộc trút xuống, vét sách túi tiền Thần Tài, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 03:27

Bước sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch là cơ hội bứt phá của tuổi Ngọ. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Tuổi Ngọ cũng có đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài. Con giáp vừa trải qua những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng họ nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. 

Trúng số độc đắc trong ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, 3 con giáp đón mưa tài lộc trút xuống, vét sách túi tiền Thần Tài, giàu sang bậc nhất - Ảnh 1
Bước sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch là cơ hội bứt phá của tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm công việc kinh doanh nhận được vận may trời cho khi sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch. Số hàng xuất từ thời gian này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều.

Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Những người tuổi Tuất có thể gặp được quý nhân phù trợ kiếm được những hợp đồng lớn tiền bạc thoải mái dư dả, tiêu hoài không cạn. 

Trúng số độc đắc trong ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, 3 con giáp đón mưa tài lộc trút xuống, vét sách túi tiền Thần Tài, giàu sang bậc nhất - Ảnh 2
Tuổi Tuất làm công việc kinh doanh nhận được vận may trời cho khi sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, tuổi Thân được quý nhân phù trợ nên dù công việc có đôi khi mệt mỏi, chán nản thì bạn cũng có động lực để tiếp bước. Nhờ được trợ lực, bạn bứt phá lên và kiếm được số tiền lớn với dự án góp vốn của mình.

Với những người tuổi Thân làm công ăn lương cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của cấp trên. Từ đó, Tuất nhanh chóng chứng minh được khả năng của mình và khiến người khác thực sự bất ngờ. Chuyện công việc tốt, tiền bạc cũng khá ổn.

Trúng số độc đắc trong ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, 3 con giáp đón mưa tài lộc trút xuống, vét sách túi tiền Thần Tài, giàu sang bậc nhất - Ảnh 3
Sang ngày 29/8 và 30/8 âm lịch, tuổi Thân được quý nhân phù trợ nên dù công việc có đôi khi mệt mỏi, chán nản thì bạn cũng có động lực để tiếp bước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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