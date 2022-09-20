Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay (20/9), 3 con giáp đổi đời đổi vận, "rũ bùn đứng dậy sáng loà", vận trình sắp tới sáng chói như nắng mai, tiền vàng chất đống, giàu có ngút ngàn, bội thu cả tiền lẫn tình

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 11:47

Chiều nay, 3 con giáp sau tha hồ hốt bạc vàng, kể từ đây sự nghiệp, tiền tài, tình duyên phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn mang số mệnh của giàu sang, cả đời họ luôn theo đuổi sự quyền lực và giàu có, ngoài ra tuổi Thân cũng được trời ban bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn, trắc trở gì, họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù gặp thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm động lực để tiến về phía trước.

Tử vi học có nói, trong chiều nay, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, Thần Tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Thân nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường tài vận có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ gặp được người dẫn dắt, tạo điều kiện làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững vàng.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay (20/9), 3 con giáp đổi đời đổi vận, 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', vận trình sắp tới sáng chói như nắng mai, tiền vàng chất đống, giàu có ngút ngàn, bội thu cả tiền lẫn tình - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong chiều nay, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, Thần Tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Thân nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào chiều nay, tuổi Dậu được ông Trời ưu ái ban cho những cơ hội vàng không phải con giáp nào cũng có được. Theo các chuyên gia phong thủy, được nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong khoảng thời gian dài nhất giúp họ làm gì cũng gặp may và thu về kết quả tuyệt vời, nhất là chuyện tài chính vì họ có lộc tiền tài rất lớn.

Tử vi học có nói đây là thời điểm may mắn nhất với người tuổi Dậu, đặc biệt phù hợp cho những người có các kế hoạch đầu tư hay kinh doanh, lúc này là lúc mà họ được sao tốt chiếu mệnh, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt thì chuyện kiếm tiền với họ không phải điều gì quá khó. Trong chiều nay, họ nên biết tận dụng mọi nguồn lực, nỗ lực và chăm chỉ để thu về thành tựu lớn nhất.

Trúng số độc đắc sau 17h chiều nay (20/9), 3 con giáp đổi đời đổi vận, 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', vận trình sắp tới sáng chói như nắng mai, tiền vàng chất đống, giàu có ngút ngàn, bội thu cả tiền lẫn tình - Ảnh 2
Vào chiều nay, tuổi Dậu được ông Trời ưu ái ban cho những cơ hội vàng không phải con giáp nào cũng có được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chiều nay cũng được đánh giá là ngày tốt của người tuổi Hợi, với nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và làm giàu, cũng như thực hiện những việc lớn trong đời, họ có thể thong dong thoải mái hơn nhưng lại có thể gặt hái được nhiều thành quả như ý.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi đa số đều là những người cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh hay đầu tư lớn. Thế nhưng, một khi họ đã tính toán, cân nhắc thật kỹ vấn đề và quyết định "liều một phen" thì họ lại thường thành công rực rỡ. 

Chiều nay, người tuổi Hợi có lộc tiền tài lớn nên việc đầu tư làm ăn có thể đem lại kết quả rất tốt. Chính vì thế, người tuổi Hợi hãy làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội để có thể trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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