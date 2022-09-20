Thần Tài hạ thế "mở kho vàng" vào đúng 20h tối nay (20/9), 3 con giáp "lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc", của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 10:25

Tối nay, 3 con giáp sau tha hồ hứng vàng hứng bạc, tiền bạc từ đây nhiều không đếm xuể, chuẩn bị đón một cái Tết linh đình.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và luôn có những quyết định táo bạo trong những trường hợp đặc biệt. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Tuổi Dần biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, cũng như tự nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Để đạt được những điều đó, tuổi Dần cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng họ luôn thấy xứng đáng.

Tử vi học có nói, trong 20h tối nay, tất cả sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, một khi bắt đầu mọi việc thì sẽ đều kết thúc một cách suôn sẻ thuận lợi. Nhìn chung, tối nay và sau này sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Dần khi cả tình tiền đều viên mãn.

Thần Tài hạ thế 'mở kho vàng' vào đúng 20h tối nay (20/9), 3 con giáp 'lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc', của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong 20h tối nay, tất cả sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người thẳng thắn, trung thực và luôn có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Sửu luôn khao khát có một cuộc sống thượng lưu vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức mình để đạt được thành công như mong muốn. Mặc dù ngoài đời có nhiều sóng gió và thử thách, nhưng tuổi Sửu chưa bao giờ sợ hãi mà luôn dũng cảm đối mặt, tiến về phía trước để tích lũy kinh nghiệm cũng như rèn luyện ý chí của mình.

Tử vi học có nói, vào 20h tối nay, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến tuyệt vời. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một. Người xưa có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa, và đây là giai đoạn hoàng kim giúp tuổi Sửu có thể đổi đời. Ai chưa biết được mùi vị giàu thì sau khi gặp được cơ hội này, họ sẽ dễ dàng có một cuộc sống sung túc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Dự kiến, sau hôm nay, tuổi Sửu không trở thành đại gia thì trong tài khoản ngân hàng cũng dư nhiều số.

Thần Tài hạ thế 'mở kho vàng' vào đúng 20h tối nay (20/9), 3 con giáp 'lấy xô hứng vàng, lấy thau hứng bạc', của cải trải dọc từ Đông sang Tây, vinh hiển trăm bề, cuối năm thịnh vượng đón Tết linh đình - Ảnh 2
Tử vi học có nói, vào 20h tối nay, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có những bước chuyển biến tuyệt vời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người có tinh thần lạc quan, yêu đời, thích cuộc sống tự do, không ràng buộc, sống độc lập, không phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số người tuổi Tuất đều sống xa gia đình, tuy nhiên nhờ vậy mà họ có thể lập nghiệp từ sớm và gặt hái được nhiều thành công. Trong cuộc sống, tuy tuổi Tuất luôn gặp phải nhiều khó khăn nhưng họ chưa bao giờ chịu đầu hàng trước số phận mà luôn vững tâm vượt qua bằng tinh thần lạc quan của mình.

Tử vi học có nói, tối nay vào lúc 20h, tuổi Tuất là con giáp được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ cảm nhận được vận may của mình đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong thời gian tiếp theo, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện, giúp sự nghiệp tuổi Tuất phát triển, kéo theo tài vận dồi dào. Dự kiến sau 20h hôm nay, nợ nần bao nhiêu cũng sẽ trả hết, còn dư dả sống thoải mái đến quãng thời gian sau này. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tối nay con giáp có Thần Tài chỉ lối con giáp có nhiều tiền

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 29 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng