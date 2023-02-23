Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (23/2/2023), 3 con giáp ăn no lộc Trời, tiền bạc kéo về chật két, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 04:53

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ăn no lộc Trời, tiền bạc kéo về chật két, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục vào ngày 23/2/2023.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên khá thoải mái và suôn sẻ trong ngày 23/2. Bạn không có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành và dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình hơn. Vận trình tài lộc tăng tiến. Bản mệnh đang ấp ủ những dự án mới và bước đầu thu về những thành tựu nổi bật. Con giáp này được nhiều khách hàng biết đến giúp cho việc kinh doanh phát triển, nhiều khoản tiền cũng từ đấy và kéo đến.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên ngọt ngào. Hai bạn tiến đến gần nhau hơn sau khi đã có một khoản thời gian dài tìm hiểu. Con giáp này đã sẵn sàng cho những kế hoạch đường dài cùng với nửa kia chẳng hạn như tính chuyện về chung một nhà.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (23/2/2023), 3 con giáp ăn no lộc Trời, tiền bạc kéo về chật két, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên khá thoải mái và suôn sẻ trong ngày 23/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có nhiều dự tính đón nhận những tin tức tốt đẹp. Một số bạn sẽ có cơ hội thắng tiến trong sự nghiệp và được nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như các mối quan hệ. Những bạn đang có ý định nhảy việc không cần lo lắng vì bạn sẽ sớm nhận được tin tức tích cực từ doanh nghiệp. Con giáp này cũng nên tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác mới để nâng cao thu nhập trong thời gian tới.

Hơn nữa, vận trình tình duyên vui vẻ. Bản mệnh nhận được tin tức tích cực từ đối phương. Hai bạn trao cho nhau cơ hội để hiểu về đối phương nhiều hơn. Người tuổi này chỉ cần biết cân bằng cuộc sống và công việc sẽ nhanh chóng đạt được cuộc sống viên mãn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (23/2/2023), 3 con giáp ăn no lộc Trời, tiền bạc kéo về chật két, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có nhiều dự tính đón nhận những tin tức tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ nên có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn. Bản mệnh có thể tận dụng thời gian này để cải thiện chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bản mệnh duy trì các khoản thu cố định nên không cần lo lắng về tài chính. Con giáp này nên tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác mới để nâng cao thu nhập trong thời gian tới.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Đối phương dành cho con giáp này sự quan tâm và yêu thương hết mực. Bản mệnh học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều từ mối quan hệ này. Những bạn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (23/2/2023), 3 con giáp ăn no lộc Trời, tiền bạc kéo về chật két, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ nên có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc 99% vào đúng ngày 23/2/2023,Tài Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận "lên hương", giàu sang chạm nóc, tiền bạc rủng rỉnh

Trúng số độc đắc 99% vào đúng ngày 23/2/2023,Tài Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận "lên hương", giàu sang chạm nóc, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài vận "lên hương", giàu sang chạm nóc, tiền bạc rủng rỉnh vào đúng ngày 23/2/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 10 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 38 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân