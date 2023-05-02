Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023): 3 con giáp này sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc ‘bùng nổ’ và kiếm bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 04:48

Vậy theo quan điểm tử vi con giáp truyền thống, những người thuộc con giáp nào không may mắn trong đầu năm nay, nhưng lại có thể làm ăn phát đạt và thịnh vượng toàn diện sau 16h30 chiều nay (2/5/2023)? Các bạn cùng xem nhé!

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ được Thần tài chiếu cố sau 16h30 chiều nay (2/5/2023). Sự nghiệp của con giáp này phát triển rực rỡ, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều sự ưu ái từ họ. Sếp cũng có thể sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách lớn, giúp bạn phát huy khả năng của mình hơn. Nếu bạn gặp vấn đề về tiền bạc cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát nhờ sự hỗ trợ của quý nhân. Mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và trôi chảy.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất khỏi tầm tay.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023): 3 con giáp này sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc ‘bùng nổ’ và kiếm bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể, thậm chí sẽ còn gặp lộc trời cho sau 16h30 chiều nay (2/5/2023). Đồng thời, bạn cũng gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp ngỡ tưởng trắc trở nhưng lại hồi sinh ngoạn mục, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái dư dả đến những năm sau.

Vận trình tình duyên của bản mệnh vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023): 3 con giáp này sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc ‘bùng nổ’ và kiếm bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên sau 16h30 chiều nay (2/5/2023). Những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận. Bên cạnh đó, những ước muốn của bạn có thể thành hiện thực, ước mơ giàu sang, may mắn, đếm tiền thì mềm tay, sự nghiệp hanh thông, cả danh và lợi, lương bổng cũng tăng cao ngất ngưởng.

Về chuyện tình cảm, nếu là người đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình Mùi sẽ được thu hẹp ít nhiều, trò chuyện, thấu hiểu và chia sẻ những câu chuyện với nhau nhiều hơn. Người độc thân không có nhiều thay đồi trong thời gian này.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023): 3 con giáp này sẽ lội ngược dòng, sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc ‘bùng nổ’ và kiếm bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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