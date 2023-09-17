Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2023), sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 04:35

3 con giáp sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời sau 16h30 chiều ngày 17/9.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Thần Tài độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc và phát triển thuận lợi. Không chỉ vậy, bạn còn gặp được quý nhân phù trợ, việc khó khăn có thể vượt qua dễ dàng, thậm chí là thuận lợi. Đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh, có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của con giáp may mắn này sẽ "nở hoa" phơi phới, con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2023), sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thể hiện bản thân và gây ấn tượng không chỉ đối với sếp và đồng nghiệp mà còn là khách hàng, đối tác. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Bạn có thể là những người sẽ giúp đỡ bạn trong tương lai nên hãy tận dụng và nắm bắt cơ hội quý giá này.

Con giáp này còn tha hồ mở rộng được nhiều mối quan hệ mới, phát triển đường xã giao, rất có lợi cho công việc hiện tại. Quý nhân có thể là một người làm việc chung với bạn trong hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều sự trợ giúp và ý kiến đóng góp hữu ích, kịp thời để bạn nâng cao hiệu suất của mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2023), sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hội. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Người này sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn, đồng thời chỉ cho bạn những bài học đáng quý mà bạn chưa từng nhận ra, giúp ích cho công việc sau này.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh đón những cơ duyên nhất định trong tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người phù hợp với mình thông qua sự mai mối, giới thiệu của người quen. Bạn nên thoải mái đón nhận thay vì tỏ thái độ khó chịu như trước đó.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2023), sự nghiệp 'phất cao như diều', tiền tài giăng lối đi, hứng trọn lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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