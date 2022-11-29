Trúng số độc đắc sau 16h chiều hôm nay (29/11), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 14:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt vào sau 16h chiều ngày 29/11.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có sự sáng tạo không giới hạn trong công việc. Bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ưu tú với những sáng kiến mà không phải ai cũng ngờ đến. Chính điều này giúp cho bản mệnh tiếp tục khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình tại công ty.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khởi sắc và ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có dấu hiệu phai nhạt, rạn nứt. Để mọi chuyện được vui vẻ trở lại, bạn cần phải có sự thay đổi khi cư xử với người bạn đời của mình. 

Trúng số độc đắc sau 16h chiều hôm nay (29/11), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ có sự sáng tạo không giới hạn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ dần dà rộng mở sau 16h ngày hôm nay. Con giáp này biết được thế mạnh cũng như những điểm yếu của bản thân nên bạn luôn biết cách vận dụng khéo léo vào trong công việc. Điều này khiến cho cấp trên khá hài lòng và cân nhắc bạn vào những vị trí quan trọng hơn. Con giáp này gặp được cục diện Tam Hội nên nhận được nhiều tin vui về tài chính. Bản mệnh nhận được nhiều khoản thu mới và không cần lo lắng về tiền bạc. 

Vận trình tình duyên trầm ổn. Con giáp này và người yêu có được sự gắn kết bền chặt nên dù đối diện với khó khăn nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Bạn và đối phương đều biết rằng mối quan hệ này thật sự quan trọng nên luôn cố gắng vun đắp và có kế hoạch dài lâu.

Trúng số độc đắc sau 16h chiều hôm nay (29/11), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ dần dà rộng mở sau 16h ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau 16h chiều ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông. Những kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều được tiến hành đúng như nguyện vọng mong muốn. Song, bản mệnh chớ nên tham gia vào chuyện bao đồng để tránh mang họa vào thân. 

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. May mắn là bạn tìm được một người luôn biết cách quan tâm và cảm thông với những khó khăn mà bạn phải gánh chịu. Người độc thân có thêm nhiều cơ hội làm quen với người khác giới nhờ đào hoa vượng.

Trúng số độc đắc sau 16h chiều hôm nay (29/11), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 3
Sau 16h chiều ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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