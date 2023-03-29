Trúng số độc đắc sau 12h30 ngày hôm nay (29/3/2023), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào, cả nhà hưởng phúc lây

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 04:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào, cả nhà hưởng phúc lây sau 12h30 ngày 29/3/2023.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Người làm kinh doanh nhận được nhiều sự tin tưởng từ mọi người, nếu con giáp may mắn này làm công ăn lương thì có được sự tín nhiệm từ cấp trên. Quý nhân chiếu mệnh nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. Đối với người độc thân, bạn sẽ thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau. 

Trúng số độc đắc sau 12h30 ngày hôm nay (29/3/2023), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay có nhiều điểm sáng. Chính Ấn trợ mệnh giúp người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội khám phá ra nhiều điều mới mẻ ở bản thân. Khả năng làm việc cũng như tinh thần trách nhiệm cao của con giáp này được đánh giá cao, nên phát huy tốt điều này.

Người độc thân thuộc tuổi này có cơ hội tìm được người như ý. Bạn sẽ được chú ý trong những buổi tiệc, những không gian công cộng nhờ vào phong cách thời trang độc đáo, vẻ ngoài ưa nhìn. Do đó, bản mệnh nên dành ngày cuối tuần ra ngoài đi chơi cùng bạn bè để tăng khả năng có người yêu.

Trúng số độc đắc sau 12h30 ngày hôm nay (29/3/2023), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi cho biết không quá khó khăn để con giáp này gặt hái thành tựu mới trên đường công danh. Mặc dù không thể hiện tham vọng rõ ra bên ngoài nhưng rõ ràng ai cũng thấy nỗ lực, cố gắng bền bỉ của bản mệnh.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Trúng số độc đắc sau 12h30 ngày hôm nay (29/3/2023), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp làm ăn phát tài, tiền bạc dồi dào, cả nhà hưởng phúc lây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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