Trúng số độc đắc liên tiếp vào tháng 11 âm lịch, 3 con giáp là 'con vàng ngọc' của Thần Tài, hô tài gọi lộc, tiền tỷ chuyển liên tục vào tài khoản, công danh tươi sáng, cuộc đời ấm êm

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 12:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận lộc khủng Thần Tài, công danh tươi sáng, cuộc đời ấm êm vào tháng 11 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp vào tháng 11 âm lịch, 3 con giáp là 'con vàng ngọc' của Thần Tài, hô tài gọi lộc, tiền tỷ chuyển liên tục vào tài khoản, công danh tươi sáng, cuộc đời ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên được gọi tên từ tháng 11 âm lịch. Bạn gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối.

Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn.

Đời sống tình cảm vợ chồng êm đềm, hạnh phúc bởi đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình. Vận trình tình duyên của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Bạn hãy thử mở lòng để tiếp nhận đối phương.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Con giáp may mắn tháng 11 âm lịch hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Trong chuyện làm ăn, đây là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ đối phương.

Tuổi Dần

Tháng 11 âm lịch sắp tới không chỉ toàn những điều suôn sẻ, nhưng tuổi Dần vốn là một người năng động, tháo vát, chỉ cần bạn nhiệt tình hơn trong công việc, sẵn sàng hỏi ý kiến của người khác để tiếp thu kiến thức mới thì dần dần, bạn sẽ tìm ra hướng đi chính xác cho công việc.

Con giáp này hãy nhớ rằng cơ hội do cát tinh mang tới chỉ đến với những người luôn sẵn sàng, tập trung vào nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Bạn đừng ngại khó khăn, bởi công sức của bạn sẽ được đền bù xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới nhờ tài năng của mình. Đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành người nổi bật, vì thế đừng ngại thể hiện sức hút của mình, bạn sẽ khiến cho nhiều người phải xao xuyến đấy. Những người đã lập gia đình được sống trong một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi với nhau, nhờ vậy, đôi bên thêm phần thấu hiểu và sẵn sàng cổ vũ nhau vượt qua khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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