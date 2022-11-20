Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân trợ vận, lộc tuôn ào ào vào nhà, tài vận khởi sắc, vận trình lên như diều gặp gió, cuộc đời ấm êm

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 21:28

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được quý nhân trao lộc khủng, tài vận khởi sắc, cuộc đời ấm êm vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân trợ vận, lộc tuôn ào ào vào nhà, tài vận khởi sắc, vận trình lên như diều gặp gió, cuộc đời ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc tuýp người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân tốt. Cũng bởi vậy mà con giáp này có tài lộc khởi sắc. Không những thế, người tuổi Ngọ thường khá thức thời, có tầm nhìn xa. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào cuối tháng 10 âm lịch. Có Thần Tài ở bên, con giáp này càng dễ gặp điều tốt lành. Những người tuổi này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Họ có thể được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán mát tay. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết quản lý tài sản nên tiền bạc tích cụ càng nhiều. Cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vui vẻ và lạc quan. Họ có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Người tuổi này khá khéo léo, họ có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất có thể. Họ thể hiện được sự khôn ngoan, lanh lợi và thức thời của mình.

Họ thích khám phá, ham học hỏi trong công việc và thường có thể đột phá trong sự nghiệp. Một điểm đặc biệt nữa ở con giáp tuổi Thân là họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sẽ không nản lòng khi gặp rắc rối. Người tuổi này luôn cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trong công việc. Họ nhận được cơ hội để hợp tác làm ăn với những đối tác uy tín. Nếu làm công ăn lương, họ được lãnh đạo coi trọng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, một số người làm công việc trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp tuổi này có Thần Tài che chở, cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đa phần thường cần cù, tiết kiệm. Họ làm việc gì cũng cẩn thận, chắc chắn. Không những thế, con giáp này khá thức thời, có tính toán kỹ nên ít khi mắc sai lầm.

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp tuổi này là họ khá bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Đây cũng là điểm họ cần sửa đổi nếu muốn hoàn thiện bản thân và ngày càng thành công trong công việc.

Cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Sửu có tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng hoa. Được sao tốt chiếu mệnh, họ đi đâu cũng gặp quý nhân. Công việc làm ăn của họ ngày càng thuận lợi và suôn sẻ. Họ có nhiều cảm hứng và ngày càng nỗ lực trong công việc. Điều tuyệt vời hơn là những cố gắng, nỗ lực của con giáp này sẽ được những người xung quanh ghi nhận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc thịnh vượng, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó, may mắn ngập tràn

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc thịnh vượng, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó, may mắn ngập tràn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba