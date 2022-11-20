Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc thịnh vượng, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11) nhé!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (21-22/11), 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc thịnh vượng, công việc suôn sẻ, làm đâu thắng đó, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy khi ứng biến với các tình huống đột xuất, cũng là một người ôn hòa giữ được các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp mang đến nhiều niềm vui.

2 ngày đầu tuần (21-22/11), tuổi Tý gặt hái thêm nhiều danh vọng mới mẻ cho vận trình sự nghiệp. Con giáp này bước vào giai đoạn tài lộc thịnh vượng, suôn sẻ. Những người làmăn kinh doanh ngày càng phát đạt, tìm kiếm được nguồn khách hàng tiêu thụ sản phẩm dài lâu.

Những người làm công ăn lương cũng không cần lo lắng đến côngviệc áp lực vì thời điểm này bạn được Chính Tài chiếu mệnh khiến tinh thần vững vàng, phấn chấn "làm đâu thắng đó". Ngoài ra bản mệnh cũng dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch kinh doanh, làm việc đều được diễn ra trơn tru, thuận lợi, cả tình và tiền khởi sắc hào nhoáng.

Tuổi Mão

2 ngày đầu tuần (21-22/11), vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, bản mệnh không chịu khuất phục trước khó khăn lại có quý nhân đối đãi nồng hậu nên thành tích công việc ngày này vượt ngoài sự chờ mong.

Nhất là với những người làm công ăn lương ngày này được cấp trên tín nhiệm, giao phó những nội dung quan trọng. Thực chất họ đang muốn thử thách bạn để cất nhắc bạn đến một vị trí xứng đángvới năng lực của mình mà thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện tài năng của mình.

Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Mão nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở.

Tuổi Dậu

Trong cuộc sống hàng này, Dậu luôn biết cách tạo dựng quan hệ tốt đẹp với những người bạn bè, đồng nghiệp nhờ vậy mỗi khi khó khăn lại có sự ra tay tương trợ của quý nhân biến nguy thành an, biến dữ hóa lành, làm gì cũng tốt.

2 ngày đầu tuần (21-22/11), ngoài sở hữu cơ hội thăng quan tiến chức, tuổiDậu còn hứa hẹn một ngày tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống khởi sắc với rất nhiều vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống như bước sang trang mới.

Tình cảm ngày này cực tốt với những người độc thân, họ sớm nhận được tín hiệu tích cực đến từ người mình yêu thích và hai bạn cũng tiến đến mối quan hệ hoàn toàn mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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