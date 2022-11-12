Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày cuối tuần (12/11-13/11), 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 18:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa vào 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được Thiên Tài phù trợ nên làm bất cứ gì cũng mang lại kết quả tốt đẹp vào 2 ngày cuối tuần. Theo đó, bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và lộ trình thăng tiến càng rộng mở. Con giáp này còn có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm làm việc vững chắc nên được nhiều khách hàng đánh giá cao và chủ động tìm đến để hợp tác. Nhờ vào các dự án mới mà bản mệnh thu về nguồn lợi lớn, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này trở nên tươi sáng và suôn sẻ. Những cặp đôi sẽ trải qua một ngày cuối tuần thật lãng mạn cùng nhau tại điểm hẹn cũ. Những bạn độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp được người vừa ý thông qua sự giới thiệu của bạn bè.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày cuối tuần (12/11-13/11), 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được Thiên Tài phù trợ nên làm bất cứ gì cũng mang lại kết quả tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi mong ước của nười tuổi Dần có thể thành hiện thực, tiền chất đầy núi, niềm vui đến cửa, tài lộc dồi dào tụ hợp tụ tài trong 2 ngày 12/11-13/11. Đồng thời, Thần Tài bảo trợ, giải thưởng lớn ập vào thân, thăng chức tăng lương, thêm phúc khí, thường xuyên có quý nhân xung quanh, chỉ cần bạn không ngừng nâng cao năng lực thì sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn, và bạn được định mệnh quay lại và phản công.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm được duy trì hài hoà. Vốn là người rạch ròi trong chuyện yêu đương nên không quá khó hiểu khi người tuổi này luôn có sự bày tỏ cảm xúc rõ ràng với những người xung quanh. Nếu có ai đó làm cho bản mệnh sẽ rung động, bạn sẽ không ngại là người chủ động tỏ tình.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày cuối tuần (12/11-13/11), 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Mọi mong ước của nười tuổi Dần có thể thành hiện thực, tiền chất đầy núi, niềm vui đến cửa, tài lộc dồi dào tụ hợp tụ tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc vào 2 ngày cuối tuần này. Dự định của Sửu đang được thực hiện thông thuận và đích đến đã không còn xa. Đây là khoảng thời gian khá suôn sẻ và đầy tài lộc với những người tuổi Mùi. Con giáp này sẽ có tin vui trong công việc, mọi việc đều hanh thông, hiệu quả công việc cao nên khả năng thăng tiến của con giáp này rất cao.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương không cần lúc nào cũng phải kề cạnh nhau. Cả hai dành cho nhau không gian riêng và khi bên nhau sẽ dành tất cả sự quan tâm người còn lại. Điều này giúp cho mối quan hệ luôn thoải mái và có thể bên nhau lâu dài. 

Trúng số độc đắc liên tiếp vào ngày cuối tuần (12/11-13/11), 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ gặp thuận lợi trong cả công việc hay tài lộc vào 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn tiền bạc như nước, công việc suôn sẻ, đón nhận giải thưởng lớn ập vào thân vào đúng 6h ngày 13/11.

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