Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (21/9 - 20/9/2022), 3 con giáp 'đỏ tình đỏ bạc', tài lộc nhân đôi, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:34

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, công việc thuận lợi, giàu sang phú quý về sau.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Theo tử vi, đúng 10 ngày tới (21/9 - 30/9), tuổi Mùi sẽ phát tài, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là khoảng thời gian người tuổi Mùi thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc.

Con giáp này có nhiều cơ hội để làm ăn phát tai, giàu lên nhanh chóng. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã được mùa hết. Nhờ làm việc có tài, có tâm, Mùi đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên, tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (21/9 - 20/9/2022), 3 con giáp 'đỏ tình đỏ bạc', tài lộc nhân đôi, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 1
Tuổi Mùi sẽ phát tài, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vốn mang số mệnh của Hổ, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Dần dễ dàng công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Đúng 10 ngày tới (21/9 - 30/9), con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trên con đường tài lộc người tuổi Dần nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Những chú Dần có thể thoải mái mua sắm mà không lo nghĩ gì nhiều về tài chính.

Tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc. Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, bán được lượng hàng hóa cao hơn thời gian trước.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (21/9 - 20/9/2022), 3 con giáp 'đỏ tình đỏ bạc', tài lộc nhân đôi, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới (21/9 - 30/9), con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Tý luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả.

Tử vi cho biết, 10 ngày tới (21/9 - 30/9), tuổi Tý cũng sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Tý sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Tý sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Tý sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Tý làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 10 ngày tới (21/9 - 20/9/2022), 3 con giáp 'đỏ tình đỏ bạc', tài lộc nhân đôi, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân, gỡ sạch nợ nần, chẳng mấy chốc mà tiền đầy két - Ảnh 3
Tuổi Tý sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn, có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh trong 5 ngày tới (21/9 - 25/9/2022)

Xin chúc mừng 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, may mắn nối tiếp may mắn, giàu có vang danh trong 5 ngày tới (21/9 - 25/9/2022)

Thời gian 5 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, giàu sang phú quý.

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