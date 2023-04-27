Trúng số độc đắc liên tiếp hai ngày 28/4 và 29/4, 3 con giáp xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 20:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình hanh thông vào đúng 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hầu như không gặp khó khăn nào. Bạn không những không gặp khó khăn mà còn có cơ hội tốt để khẳng định năng lực với cấp trên. Con giáp này tự tin quyết định đầu tư ngay từ lúc này nhờ có nguồn tích lũy khấm khá và có Chính Tài chiếu mệnh. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có dấu hiệu tốt đẹp và khởi sắc hơn trước. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình đang cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ấy. Trong tình yêu, đối phương luôn cảm thông và chấp nhận cho tính cách bướng bỉnh và ngang bướng của bản mệnh.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp hai ngày 28/4 và 29/4, 3 con giáp xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra tương đối dễ dàng. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng con giáp này luôn biết cách hoàn thành chúng đúng với thời gian quy định. Do đó, bản mệnh hãy tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì con đường công danh sự nghiệp mới có thể thăng hoa.  

Vận trình tình cảm ngập tràn hương sắc. Người cung này luôn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương và sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi yếu lòng. Bên cạnh đó, người độc thân lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa có ý định tìm kiếm cho mình một mối quan hệ mới.

Trúng số độc đắc liên tiếp hai ngày 28/4 và 29/4, 3 con giáp xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông rất nhiều. Trong quá trình làm việc, bạn có thể gặp một vài khó khăn nhưng với thực lực của chính mình đã giải quyết những rắc rối phát sinh một cách triệt để. Người tuổi này vừa có khả năng kiểm soát tài chính tốt, vừa có bản lĩnh kiếm tiền tuyệt vời. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ có những tin vui đầy bất ngờ. Người độc thân tìm thấy người hợp ý mình, người đã kết hôn đã làm lành với đối phương sau những mâu thuẫn trước đó. Bên cạnh đó, người tuổi này có thể nhanh chóng tìm được nửa kia, còn mối quan hệ tình cảm lứa đôi cũng ngày càng nồng nàn và phát triển.

Trúng số độc đắc liên tiếp hai ngày 28/4 và 29/4, 3 con giáp xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cơ hội thăng tiến trong tay, thu nhập khả quan, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 30 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 36 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 37 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 45 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 45 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 51 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 51 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy