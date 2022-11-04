Trong 2 tuần giữa tháng 11 Dương lịch, người tuổi Dậu được Chính Tài soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có.

Tuy nhiên, bản mệnh gặp chuyện không như ý trong tình cảm. Mâu thuẫn nảy sinh giữa cặp đôi vì những chuyện cỏn con nhưng đôi bên đều đẩy vấn đề lên cao. Bản mệnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và có những hành động hay lời nói quá đà, khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng.

Đây cũng là thời điểm mà tuổi Dậu dễ trúng số may mắn độc đắc, nhanh chóng có tiền tỷ, giàu sang trong chớp mắt. Thời cơ tới cũng giúp những người kinh doanh tìm được cơ hội phát tài trước Tết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Tuất chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Tuất cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Trong 2 tuần giữa tháng 11 Dương lịch, vận may của người tuổi Tuất bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Tuổi Thìn

Tử vi trong 2 tuần giữa tháng 11 Dương lịch dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.