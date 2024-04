Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, bạn gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo.

Chuyện tình cảm của con giáp có chút khởi sắc. Nếu là người độc thân, con giáp có thể gặp được người trong mộng. Còn nếu là thành gia lập thất, bạn sẽ có được hạnh phúc viên mãn.