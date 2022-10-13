Trúng số độc đắc đúng ngày 14/10, 3 con giáp này đạt đỉnh cao thành công, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 11:50

Đúng ngày 14/10, 3 con giáp kiếm được nhiều tiền như mong đợi, lộc dư dả tiền bạc, khó khăn đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Tỵ may mắn hơn những con giáp khác vì được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực, tự thân bạn có vận động hay không mới là điều mang tính chất quyết định lớn nhất.

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/10, 3 con giáp này đạt đỉnh cao thành công, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, tài sản tăng lên cấp số nhân - Ảnh 1
Nếu con giáp này đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn. Đồng nghiệp có chơi đểu thì cũng mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh ai hơn ai - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, nếu con giáp này đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn. Đồng nghiệp có chơi đểu thì cũng mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh ai hơn ai, người có năng lực tự khắc nổi bật.

Về tài lộc, họ có thể sẽ phải chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy vay đó đây nếu muốn được việc nhưng được cái ăn nên làm ra, cần cù thì sẽ có nhiều lộc. Bản mệnh có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua kém ai cả, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt những người đang đi làm ăn xa.

Đường tình cảm có lợi cho nữ mệnh hơn là nam mệnh. Bạn bè nếu đã nghỉ chơi với nhau rồi thì thôi, tuyệt đối đừng ở sau lưng người ta nói họ không tốt. Nữ tuổi Tỵ có duyên, gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/10, 3 con giáp này đạt đỉnh cao thành công, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, tài sản tăng lên cấp số nhân - Ảnh 2
Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai (14/10), họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Tý

Trong ngày 14/10/2022 những người tuổi Tý càng về cuối tuần lại càng có dấu hiệu khởi sắc. Tuổi Tý sẽ có thể bứt phá mạnh mẽ, giải quyết tất thảy những rắc rối mà mình gặp phải trong công việc.

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/10, 3 con giáp này đạt đỉnh cao thành công, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, tài sản tăng lên cấp số nhân - Ảnh 3
Đây chính là thời điểm cũng chính là thời cơ làm ăn đến với họ tới tấp. Tý có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương. Họ sẽ có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người thương của mình. Nếu con giáp này còn đang độc thân, có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới.

Về tài chính người tuổi này có thể chi tiêu thoải mái bởi bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong khoảng thời gian này. Đây chính là thời điểm cũng chính là thời cơ làm ăn đến với họ tới tấp. Tý có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi ngày 14/10 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 13 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 13 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 13 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người