Trong thời gian này, nếu con giáp này đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn. Đồng nghiệp có chơi đểu thì cũng mặc kệ, thời gian sẽ chứng minh ai hơn ai, người có năng lực tự khắc nổi bật.

Tử vi ngày 14/10/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Tỵ may mắn hơn những con giáp khác vì được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Tuy nhiên dù vận khí rất tốt nhưng cũng chỉ đóng vai trò trợ lực, tự thân bạn có vận động hay không mới là điều mang tính chất quyết định lớn nhất.

Đường tình cảm có lợi cho nữ mệnh hơn là nam mệnh. Bạn bè nếu đã nghỉ chơi với nhau rồi thì thôi, tuyệt đối đừng ở sau lưng người ta nói họ không tốt. Nữ tuổi Tỵ có duyên, gương mặt khả ái hay được lòng người khác giới.

Về tài lộc, họ có thể sẽ phải chấp nhận việc hư hao tiền bạc hoặc chạy vay đó đây nếu muốn được việc nhưng được cái ăn nên làm ra, cần cù thì sẽ có nhiều lộc. Bản mệnh có bản lĩnh nên chẳng sợ phải thua kém ai cả, sống có đức thì tiền bạc tự tìm tới, đặc biệt những người đang đi làm ăn xa.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai (14/10), họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Tý

Trong ngày 14/10/2022 những người tuổi Tý càng về cuối tuần lại càng có dấu hiệu khởi sắc. Tuổi Tý sẽ có thể bứt phá mạnh mẽ, giải quyết tất thảy những rắc rối mà mình gặp phải trong công việc.

Đây chính là thời điểm cũng chính là thời cơ làm ăn đến với họ tới tấp. Tý có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi đã dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương. Họ sẽ có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người thương của mình. Nếu con giáp này còn đang độc thân, có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới.

Về tài chính người tuổi này có thể chi tiêu thoải mái bởi bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong khoảng thời gian này. Đây chính là thời điểm cũng chính là thời cơ làm ăn đến với họ tới tấp. Tý có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.