Đúng 9h ngày 14/10/2022, Thần Tài thương tình, quý nhân phù trợ, 3 con giáp sự nghiệp thăng hạng, tài lộc ngút ngàn, tiền vàng nhiều không chỗ chứa

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 08:45

Đúng 9h ngày 14/10/2022, những con giáp này có tiềm năng lớn trong cuộc sống cũng như công việc. Họ được dự báo sẽ gây dựng sự nghiệp thành công.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Sửu thường rất chăm chỉ, con giáp này luôn siêng năng, nỗ lực, cố gắng để gặt thành công. Bản mệnh sống thực tế, không mơ mộng.

Người tuổi Sửu luôn có suy nghĩ rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Con giáp này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc. Bước vào thời điểm tài vận này (9h ngày 14/10/2022), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, tuổi Sửu có thể đạt được thành công vang dội.

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Tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, tuổi Sửu có thể đạt được thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp vào 9h ngày 14/10/2022. Nhờ có trợ lực từ quý nhân mà những khó khăn trở ngại trước đây được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở con giáp này đi đến thành công. Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bản mệnh càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Con giáp này được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bản mệnh cũng không đánh mất vị thế của mình. Đường tình duyên của con giáp may mắn rất ổn định. Người cầm tinh con Hổ và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. 

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Nhờ có trợ lực từ quý nhân mà những khó khăn trở ngại trước đây được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở con giáp này đi đến thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi 12 con giáp có viết, người tuổi Mùi thường có trí tuệ cảm xúc cao. Họ từ nhỏ đã điềm đạm, hiền lành, không thích gây gổ, tranh đoạt. Những người này có thể nói rằng sinh ra với nhiều may mắn, vận khí tốt, cuộc đời suôn sẻ. 

Bước vào 9h ngày 14/10/2022, những chú Dê sẽ phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình. Dù là về công danh sự nghiệp hay cuộc sống, người tuổi Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Những khó khăn dần được tháo gỡ, Thời gian tới người tuổi Mùi có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi hơn, có thể đạt được thành quả gấp đôi chỉ với nỗ lực một nửa. 

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 Dù là về công danh sự nghiệp hay cuộc sống, người tuổi Mùi hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), 3 con giáp may mắn này được Ngọc Hoàng để mắt, tiền của dồi dào, sự nghiệp vượng phát, mua nhà lầu, tậu xe hơi trong nháy mắt

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), 3 con giáp may mắn này được Ngọc Hoàng để mắt, tiền của dồi dào, sự nghiệp vượng phát, mua nhà lầu, tậu xe hơi trong nháy mắt

Tử vi 7 ngày tới (13/10 - 19/10), 3 con giáp này có vận trình phát triển ngày một tốt hơn, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tốt, giúp họ tự tin thực hiện nhiều kế hoạch phát triển mới.

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