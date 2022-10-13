Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 09:30

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, là khoảng thời điểm những con giáp này có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Họ được sự báo sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, mọi sự đều tốt lành.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào ngày 19/9 âm lịch này người tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt là nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của thời gian qua dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn - Ảnh 1
Nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của thời gian qua dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân họ nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc họ lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ.

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn - Ảnh 2
Người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong thời gian tới, họ có thể bắt tay vào thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày mai (19/9 âm lịch), người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong thời gian tới, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

 

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Ngọ

Chờ đúng ngày 19/9 âm lịch những người tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn, dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn làm gì cũng thành công.  

Đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số đổi đời, tiền bạc kéo về 'như vũ bão', ôm tài sản khủng trong tay, mọi ước mong đều vẹn toàn - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ có thể nhận được các khoản thù lao hậu hĩnh, các mối làm ăn đến với con giáp này một cách nhanh chóng khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tài vận tới đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Họ có thể nhận được các khoản thù lao hậu hĩnh, các mối làm ăn đến với con giáp này một cách nhanh chóng khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Tử vi cho hay, họ có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bản mệnh sẽ có nhiều thay đổi đáng kể. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Ngọ luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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