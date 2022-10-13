Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), 3 tuổi được Thần Phật độ mạng, Cát tinh dẫn đường, sở hữu tài sản tiền tỷ

Tử vi dự báo rằng đúng 10 giờ ngày mai (14/10), 3 con giáp may mắn dưới đây ra như "chuột sa hũ nếp", mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng
- Đúng 17 giờ 8 phút chiều nay (12/10), 3 con giáp này sẽ bị tài lộc bao vây không lối thoát, gặt hái được nhiều niềm vui hỷ sự, kiếm tiền dễ như trở bàn tay
- Sau 3 tiếng gà gáy sáng ngày mai (13/10): 3 con giáp có sự nghiệp phất lên như 'Phượng Hoàng sải cánh', tiền bạc rủng rỉnh, ngồi yên hưởng thành quả phú quý
Tuổi Tý
Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Tý luôn nỗ lực hết mình vì công việc, tự lập và khả năng sắp xếp, tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Do đó, không khó để thấy người tuổi Tý khá thành công trong sự nghiệp, công danh.
Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), tuổi Tý tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, cộng thêm là được các cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh vô cùng rộng mở, thênh thang, như "rồng gặp mây", như "cá gặp nước". Thời gian này, những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề.
Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng cơ bản ổn định, không có gì đáng phải lo nghĩ quá nhiều.
Tuổi Thân
Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), là thời điểm thích hợp cho những người tuổi Thân muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Thân gặt hái được thành quả xứng đáng.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thân phất lên trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.
Tuổi Tuất
Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), người tuổi Tuất vận trình thăng hạng, sự nghiệp leo thang. Công việc của con giáp cùng suôn sẻ. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho con giáp này, bởi dù vấn đề phải đối mặt với khó khăn nào thì bản mệnh vẫn không bao giờ bỏ cuộc mà quyết tâm phương án giải quyết hợp lý. Vận trình tài lộc khả quan, bản mệnh không cần bận tâm quá nhiều trong chuyện chi tiêu.
Trong chuyện tình cảm, con giáp biết chăm lo cho gia đình. Con giáp này ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.