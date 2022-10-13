Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), 3 tuổi được Thần Phật độ mạng, Cát tinh dẫn đường, sở hữu tài sản tiền tỷ

‏Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Tý luôn nỗ lực hết mình vì công việc, tự lập và khả năng sắp xếp, tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Do đó, không khó để thấy người tuổi Tý khá thành công trong sự nghiệp, công danh.

‏Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng cơ bản ổn định, không có gì đáng phải lo nghĩ quá nhiều.

Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), tuổi Tý tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, cộng thêm là được các cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh vô cùng rộng mở, thênh thang, như "rồng gặp mây", như "cá gặp nước". Thời gian này, những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề. ‏

Tuổi Thân

Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), là thời điểm thích hợp cho những người tuổi Thân muốn bắt đầu khởi nghiệp hoặc thay đổi công việc. Lúc mới đầu, Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được. Kết quả là Thân gặt hái được thành quả xứng đáng.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thân phất lên trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới. Nếu làm kinh doanh, sự nhạy bén của Thân giúp túi tiền của con giáp này ngày càng rủng rỉnh hơn. Thân độc lập, tự tin nên từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ.

Thân có thể gặp nhiều thách thức trong công việc nhưng khả năng xử lý vấn đề nhạy bén của con giáp này công thêm có quý nhân giúp đỡ nên sẽ dễ dàng vượt qua được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 10 giờ ngày mai (14/10), người tuổi Tuất vận trình thăng hạng, sự nghiệp leo thang. Công việc của con giáp cùng suôn sẻ. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho con giáp này, bởi dù vấn đề phải đối mặt với khó khăn nào thì bản mệnh vẫn không bao giờ bỏ cuộc mà quyết tâm phương án giải quyết hợp lý. Vận trình tài lộc khả quan, bản mệnh không cần bận tâm quá nhiều trong chuyện chi tiêu.

Trong chuyện tình cảm, con giáp biết chăm lo cho gia đình. Con giáp này ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho con giáp này, bởi dù vấn đề phải đối mặt với khó khăn nào thì bản mệnh vẫn không bao giờ bỏ cuộc mà quyết tâm phương án giải quyết hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.