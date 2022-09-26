Trúng số độc đắc đúng mùng 1/9 âm lịch này, Thần Tài nắm tay qua bể khổ, 3 con giáp đón ánh bình minh của cuộc đời, tương lai tươi sáng, vận mệnh phú quý, huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 10:22

Đúng mùng 1/9 âm lịch này, 3 con giáp có cơ hội phát huy năng lực, cuộc sống thiên thời địa lợi nhân hòa, làm giàu cho bản thân xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Đúng mùng 1/9 âm lịch này, có thể nói vận thế của tuổi Tỵ đã ổn định lại. Trong phương diện sinh hoạt, học tập, làm ăn kinh doanh tất cả đều ngày càng thuận lợi. Đặc biệt, tháng này dù làm bất cứ chuyện gì tuổi Tỵ cũng sẽ có cảm giác hài lòng, như ý. Những nguyện vọng, mong muốn, mục tiêu nào muốn đại được đều có thể thu được thành công. Quỹ đạo sự nghiệp cũng đi đúng hướng, mọi kiên trì cố gắng đều được đền đáp.

Trúng số độc đắc đúng mùng 1/9 âm lịch này, Thần Tài nắm tay qua bể khổ, 3 con giáp đón ánh bình minh của cuộc đời, tương lai tươi sáng, vận mệnh phú quý, huy hoàng - Ảnh 1
Đúng mùng 1/9 âm lịch này, có thể nói vận thế của tuổi Tỵ đã ổn định lại. Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần chú ý, tập trung vào mục tiêu của mình, nỗ lực hơn, cố gắng thêm, ngày lành chắc chắn sẽ đến, mộng đẹp trở thành sự thật, muốn gì được ấy.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ tính cách có phần hơi quá thẳng thắn, “chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời”, không ngại chỉ ra những điểm sai trái của đối phương nên dễ làm mất lòng những người xung quanh, thậm chí bị tiểu nhân hãm hại nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy nhiên, con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà đúng mùng 1/9 âm lịch này, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất.

Trúng số độc đắc đúng mùng 1/9 âm lịch này, Thần Tài nắm tay qua bể khổ, 3 con giáp đón ánh bình minh của cuộc đời, tương lai tươi sáng, vận mệnh phú quý, huy hoàng - Ảnh 2
Tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất. Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng đúng mùng 1/9 âm lịch này, nếu tuổi Sửu dám bước khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách thì sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, khẳng định vị trí vững chắc của mình trên con đường sự nghiệp.

Các hoạt động cầu tài của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi. Nhờ đó, bản mệnh buôn may bán đắt, tiền tài rủng rỉnh. Đây là thời điểm nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến. Bản mệnh cần bĩnh tĩnh để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại. Tất nhiên, bản mệnh vẫn cần xem xét đối phương cẩn thận nhưng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ nhân duyên tốt. Người đã có cặp có đôi tiếp tục củng cố tình cảm. Nếu cảm thấy mối quan hệ đã đủ bền chặt thì có thể tính đến chuyện xa hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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