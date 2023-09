Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), người tuổi Tuất làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp Tuất gặp vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Tuất làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Tỵ

Những người bạn thuộc con giáp Tỵ rất đa tình ko cưỡng lại được, đào hoa đặc thù vượng, thường mang bất thần, sự nghiệp và gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió, trong tương lai, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và trường thọ.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) chỉ đích danh, những con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Họ khá lạc quan về vận may, kiếm thêm thu nhập, kiếm được nhiều lợi nhuận to và điềm lành, đi ra ngoài gặp quý nhân. Quý nhân mang thể quan tâm nhiều hơn tới xổ số, đầu tư và những ngành nghề khác, mang thể mang phúc khí bất thần, “vận may” ập tới, tài lộc vượng, mọi việc hanh hao thông, chuyện vui tràn ngập, kiên cố sẽ tăng vọt! Kỳ vọng việc làm ăn phát đạt của gia đình kiên cố sẽ mang lại tài lộc, phú quý.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm