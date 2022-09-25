Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), đại lộc hơn người, 3 con giáp vận trình “mã đáo thành công” phát tài trúng độc đắc, xây biệt thự hưởng phúc, sắm nhà lầu xe hơi viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:10

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), 3 con giáp có cơ hội phát tài phát lộc, tìm kiếm rất nhiều may mắn, thành công.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường hiền lành, ít nói. Dù tài giỏi nhưng con giáp này cũng không khoe khoang, phô trương. Họ biết đồng cảm với người khác và hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng.

Con giáp này sống rất rộng lượng với người khác, sẵn sàng giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Cũng bởi vậy mà người tuổi Dậu dễ gặp điềm lành, khi khó khăn ắt có quý nhân phù trợ.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội và cũng là thách thức trong công việc. Được quý nhân phù trợ nên tinh thần làm việc của họ không ngừng tăng lên. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được đơn hàng có giá trị.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), đại lộc hơn người, 3 con giáp vận trình “mã đáo thành công” phát tài trúng độc đắc, xây biệt thự hưởng phúc, sắm nhà lầu xe hơi viên mãn - Ảnh 1
Con giáp gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con giáp này nếu làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này có thể thu về thành quả đúng như mong đợi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), người tuổi Tuất làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10), đại lộc hơn người, 3 con giáp vận trình “mã đáo thành công” phát tài trúng độc đắc, xây biệt thự hưởng phúc, sắm nhà lầu xe hơi viên mãn - Ảnh 2
Con giáp Tuất gặp vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Tuất làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Tỵ

Những người bạn thuộc con giáp Tỵ rất đa tình ko cưỡng lại được, đào hoa đặc thù vượng, thường mang bất thần, sự nghiệp và gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió, trong tương lai, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và trường thọ.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10) chỉ đích danh, những con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Họ khá lạc quan về vận may, kiếm thêm thu nhập, kiếm được nhiều lợi nhuận to và điềm lành, đi ra ngoài gặp quý nhân. Quý nhân mang thể quan tâm nhiều hơn tới xổ số, đầu tư và những ngành nghề khác, mang thể mang phúc khí bất thần, “vận may” ập tới, tài lộc vượng, mọi việc hanh hao thông, chuyện vui tràn ngập, kiên cố sẽ tăng vọt! Kỳ vọng việc làm ăn phát đạt của gia đình kiên cố sẽ mang lại tài lộc, phú quý.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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