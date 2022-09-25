Tin mừng sau đêm nay (25/9), Nam Tào chốt sổ, 3 tuổi may mắn như trúng số độc đắc, vận mệnh phát tài như ‘hoa nở mùa xuân’, cuộc sống đổi đời lên hương, giàu sang hết nấc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 15:37

Tử vi sau đêm nay (25/9), 3 tuổi may mắn càng thêm may mắn, cơ hội đón phú quý, cuộc sống phát tài hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khiêm tốn, không khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng lại là người chân thật, luôn đối đãi thành thật với mọi người nên cũng tạo dựng được không ít các mối nhân duyên tốt đẹp.

Tin mừng sau đêm nay (25/9), do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Dậu có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc, lại vừa nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên con giáp này không chỉ được thăng chức mà còn có được rất nhiều khoản thu nhập khủng.Người tuổi Dậu nên biết nắm bắt lấy thời cơ vàng này để không phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Tin mừng sau đêm nay (25/9), Nam Tào chốt sổ, 3 tuổi may mắn như trúng số độc đắc, vận mệnh phát tài như ‘hoa nở mùa xuân’, cuộc sống đổi đời lên hương, giàu sang hết nấc - Ảnh 1
Vận may mở ra với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh.

Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, sau đêm nay (25/9) là thời điểm Thân đón nhiều tin mừng. Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

Tin mừng sau đêm nay (25/9), Nam Tào chốt sổ, 3 tuổi may mắn như trúng số độc đắc, vận mệnh phát tài như ‘hoa nở mùa xuân’, cuộc sống đổi đời lên hương, giàu sang hết nấc - Ảnh 2
Tuổi Thân gặt hái công danh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ mang vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Tin mừng sau đêm nay (25/9), vận đỏ của tuổi Tuất sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì thời cơ giàu mang sẽ ập tới đối với họ.

Mặt khác, người tuổi Tuất còn mang thể mang bất thần to liên quan tới đường tơ duyên. Trải qua sóng gió, bạn sẽ trở thành một chiếc cây to sừng sững, thu hái quả ngọt, thăng hoa không ai cản được đâu.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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