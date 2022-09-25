Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khiêm tốn, không khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng lại là người chân thật, luôn đối đãi thành thật với mọi người nên cũng tạo dựng được không ít các mối nhân duyên tốt đẹp.

Tin mừng sau đêm nay (25/9), do có cát tinh nhập mệnh, mang lại vận may nên người tuổi Dậu có được vô số cơ hội có lợi cho sự thăng tiến trong công việc, lại vừa nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên con giáp này không chỉ được thăng chức mà còn có được rất nhiều khoản thu nhập khủng.Người tuổi Dậu nên biết nắm bắt lấy thời cơ vàng này để không phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.