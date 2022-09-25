Đúng 7h sáng mai (26/9), Thần Tài trên cao thả bao lì xì, 3 con giáp đột ngột may mắn, gặp vận trình thăng hoa toàn diện, phát tài ‘một bước lên tiên’, giàu sang như Rồng như Phượng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 09:15

Tử vi cho hay, đúng 7h sáng mai (26/9), 3 con giáp may mắn hơn vạn người, ‘trúng lộc’ phát tài, đổi đời thăng hoa như ý.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão càng nỗ lực bao nhiêu thì con đường quan lộ cũng như tài lộc càng bừng sáng bấy nhiêu, bởi đây chính là thời gian rực rỡ giúp người tuổi Mão tỏa sáng tạo tiền đồ cho tương lai của mình, đừng bao giờ bỏ lỡ.

Đúng 7h sáng mai (26/9), Ngũ Quan tiền tài, danh lộc nở rộ của bản mệnh. Hơn hết đây lại chính là cơ hội Mão "một bước lên tiên", tiền vào như nước. Mão thường có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế. Trong những chuyện lớn những người tuổi Mão không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng. Vận số lên cao, con giáp có cơ hội ‘thu nhập khủng’, giàu sang chóng mặt.

Đúng 7h sáng mai (26/9), Thần Tài trên cao thả bao lì xì, 3 con giáp đột ngột may mắn, gặp vận trình thăng hoa toàn diện, phát tài ‘một bước lên tiên’, giàu sang như Rồng như Phượng - Ảnh 1
Con giáp Mão vận trình rất suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Con giáp tuổi Dậu tự tạo cho mình động lực mạnh mẽ để vượt qua trở ngại, đạt tới thành công. Người tuổi này tính tình khiêm tốn, cẩn trọng, có chính kiến rõ ràng. Con giáp này ham học hỏi và giữ tinh thần học tập suốt đời để không bị tụt hậu.

Đúng 7h sáng mai (26/9), Thần Tài trên cao thả bao lì xì, 3 con giáp đột ngột may mắn, gặp vận trình thăng hoa toàn diện, phát tài ‘một bước lên tiên’, giàu sang như Rồng như Phượng - Ảnh 2
Tuổi Dậu con đường làm giàu khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 7h sáng mai (26/9), con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa. Con giáp tuổi này làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

Tuổi Thìn

Những người sinh ra năm con giáp Thìn rất thông minh và linh hoạt, giỏi nắm bắt cơ hội trong sự nghiệp, không ngừng phát triển thực lực. Người tuổi Thìn đúng 7h sáng mai (26/9) được Ấn tinh, dù ở đâu cũng được quý nhân phù trợ, đặc biệt là sự chỉ dẫn kịp thời của người lớn tuổi nên sự nghiệp càng thêm vững vàng.

Người tuổi Thìn có cái nhìn sâu sắc và rất giỏi trong việc phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà người khác không nhận thấy. Do đó, cơ hội tài lộc tăng vọt, của cải tụ về tứ phía, gặp nhiều hỷ sự, sau 10 năm, vinh hoa phú quý, được quý nhân phù trợ, của cải thăng tiến, sự nghiệp phát đạt, cả đời hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng 2 ngày liên tiếp (25/9 - 26/9), Ngọc Hoàng gọi tên, 3 con giáp phú quý hỷ tài, tháng 9 cát lợi vẹn toàn, tháng 10 mua nhà tậu xe, cầu gì cũng phát

Đúng 2 ngày liên tiếp (25/9 - 26/9), vận may đến với 3 con giáp, công danh như ý, tình tiền thêm đong đầy, cuối năm tậu nhà, mua xe.

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