Tử vi đúng 2 ngày đầu tuần (26 - 27/9): 3 con giáp may mắn Thần Tài gọi tên, trúng số liên tiếp, vận mệnh như ý - cát tường, chuẩn bị ẵm núi vàng núi bạc trên tay

Đúng 2 ngày đầu tuần (26 - 27/9), tuổi Mão có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Với những người tuổi Mão còn người làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, là con giáp không thích ỷ lại và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

Đặc biệt, trong thời gian sắp tới rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Tuổi Thân

Đúng 2 ngày đầu tuần (26 - 27/9) nhờ tam hội trợ giúp, tuổi Thân chưa từng có thời gian nào thuận lợi đến thế. Thần may mắn ở bên con giáp này, vì vậy bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, tuổi Thân còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người con giáp này quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bản mệnh sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai.

Con giáp Thân lộc phủ kín gót. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, hăng hái bắt đầu ngày mới.

Tuổi Sửu

Thầy tử vi cho biết đúng 2 ngày đầu tuần (26 - 27/9), là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nhận được phúc lộc trời bạn nên càng chăm chỉ sẽ càng phát tài.

Vận trình tình cảm của Sửu cũng sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào. Người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên của bạn còn cực kỳ viên mãn, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm