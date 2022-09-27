Trúng số độc đắc đúng hôm nay (mùng 2/9 âm lịch), tài lộc vụt sáng như pháo hoa, 3 con giáp đại phát đại lợi, hỷ sự rợp trời

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 05:13

Tử vi cho biết, đúng mùng 2/9 âm lịch, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, đúng hôm nay, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài. Trong sự nghiệp, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm ăn hấp dẫn và giúp bạn có những bước tiến đáng kể trên con đường quan lộ của mình.

Tuổi Ngọ sẽ có quý nhân thúc đẩy những mối quan hệ liên quan đến công việc giúp bạn, dạy bạn cách thích nghi với môi trường làm việc mới và những nội dung công việc mới. Đồng thời, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, tạo dựng những tiền đề tốt đẹp cho mình có một tương lai mới nhiều nhảy vọt trong cuộc sống, tiền bạc.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (mùng 2/9 âm lịch), tài lộc vụt sáng như pháo hoa, 3 con giáp đại phát đại lợi, hỷ sự rợp trời - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, đúng hôm nay, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày 2/9 âm lịch là thời điểm rất thuận lợi với người tuổi Mão, bởi tất cả những công việc bạn đặt ra từ trước đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch. Điều này giúp bạn có thể khẳng định được vị trí của mình trong mắt mọi người.

Trong tính cách người tuổi Mão vô cùng hòa nhã của mình mà bản mệnh có thể xây dựng quan hệ với rất nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn nữa đấy. Thời gian này bạn cũng có sao chiếu mệnh tốt sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, bạn đừng e ngại khi đưa ý kiến của mình ra thảo luận với tất cả mọi người, bởi hẳn sau khi nghe suy nghĩ của bạn, chắc chắn mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (mùng 2/9 âm lịch), tài lộc vụt sáng như pháo hoa, 3 con giáp đại phát đại lợi, hỷ sự rợp trời - Ảnh 2
Trong ngày 2/9 âm lịch là thời điểm rất thuận lợi với người tuổi Mão, bởi tất cả những công việc bạn đặt ra từ trước đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày hôm nay, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp may mắn để cho người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn một cach dễ dàng nhất.

Trên con đường tài chính người tuổi Thìn có cơ hội tìm kiếm được những đối tác mới khiến bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh, kiếm thêm nhiều thu nhập ngoài những khoản thu trước đó. Đối với con đường tình duyên tuổi Thìn nào độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Những ai đã có đối tượng sẽ vô cùng viên mãn hạnh phúc.

Trúng số độc đắc đúng hôm nay (mùng 2/9 âm lịch), tài lộc vụt sáng như pháo hoa, 3 con giáp đại phát đại lợi, hỷ sự rợp trời - Ảnh 3
Trong ngày hôm nay, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi tháng 9 âm lịch Tử vi hôm nay Tử vi ngày 2/9 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân