Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 06:45

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp giàu có, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Con giáp không chỉ gom hết may mắn của thiên hạ mà còn thăng quan tiến chức. Có nhiều cơ hội phù hợp với khả năng của bạn nên thuận lợi cho việc kiếm tiền, nhận chức vụ mới.

Ngọ nên nắm bắt thời cơ này để thể hiện kỹ năng và tài giải quyết vấn đề của mình. Những người kinh doanh buôn bán, công việc vô cùng hanh thông, thuận lợi, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Người làm công ăn lương sớm nhận được nhiều sự yêu thương, trọng dụng của cấp trên.

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 1
Tuổi Ngọ là một trong những con giáp giàu có, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ai xui thì xui chứ Dần giàu có hơn người, hễ bước ra đường là lộc đổ vào túi trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Được Thần Tài chiếu mệnh nên công việc của bạn có nhiều biến chuyển tích cực. Ngày trước vô cùng khó khăn, nghèo khổ nhưng bây giờ lại hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Bạn giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối nên không còn bị tiểu nhân chơi xấu, hãm hại. Đây cùng là thời điểm để bạn chứng minh bản lĩnh cũng như tài năng của mình. Bởi những điều đó sẽ giúp bạn thăng tiến trên con đường công danh.

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 2
Ai xui thì xui chứ Dần giàu có hơn người, hễ bước ra đường là lộc đổ vào túi trong 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người làm ăn buôn bán có nhiều khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương được tăng lương thưởng. Bạn không còn phải chật vật kiếm từng đồng như trước. Do đó, ngay 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, vận trình của Hợi sẽ sang trang mới, tốt đẹp hơn.

Hợi từ khi sinh ra đã có quý nhân theo sau hậu thuẫn nên khi gặp khó khăn, bạn cũng không đến mức rơi vào bế tắc. Và những giai đoạn rắc rối đó cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là con đường công danh sáng chói, dẫn lối bạn đi đến thành công. Thời điểm này những ước mơ ấp ủ bao lâu nay của bạn cũng thành hiện thực.

Đúng 10 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 3
Bạn không còn phải chật vật kiếm từng đồng như trước. Do đó, ngay 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, vận trình của Hợi sẽ sang trang mới, tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời tới không cản nổi: Đúng 4 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh

Thời tới không cản nổi: Đúng 4 ngày đầu tiên của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp khổ tận cam lai, đỏ cả tiền bạc lẫn công danh

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi top con giáp phát tài chỉ trong 4 ngày đầu tháng 9 âm lịch bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 9 âm lịch tử vi thứ 2 tử vi ngày 26/9 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch