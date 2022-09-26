Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 27/9 - 5/10, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 04:43

3 con giáp này chỉ cần bước ra ngoài đường là có tiền, gặp được vận may. Vận thế sẽ càng rực rỡ hơn trong thời gian từ ngày 27/9 đến 5/10.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có đầu óc, nhanh nhạy cùng óc quan sát tinh tường. Họ đã làm gì thì chắc chắn không thể thua lỗ. Đây là con giáp thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực cao. Từ ngày 27/9 đến 5/10, sự nghiệp của tuổi Mão khởi sắc rực rỡ.

Qua thời gian chật vật, sự nghiệp của Mão hanh thông vượng phát, làm gì cũng có tiền. Cơ hội kiếm tiền gõ cửa tuổi Mão mỗi ngày. Họ chỉ cần chọn ra cơ hội tốt nhất để theo đuổi, còn lại thiên thời địa lợi nhân hòa đã sẵn có.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 27/9 - 5/10, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Tuổi Mão thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực cao. Từ ngày 27/9 đến 5/10, sự nghiệp của tuổi Mão khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặp nhiều vận may trong thời gian từ ngày 27/9 đến 5/10. Người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Người đi làm thì có cơ hội thăng quan tiến chức, được trọng dụng, ngợi khen. Cùng theo đó, lương thưởng cũng cải thiện rõ rệt, tiền ào ào vào túi.

Những thử thách tuổi Thân gặp được đều là bước đệm để có vinh hoa phú quý, tài lộc tiền bạc. Chỉ cần cố gắng nắm bắt, không dễ bỏ cuộc thì tuổi Thân sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Quý nhân của tuổi Thân sẽ đến nhanh thôi giúp họ mọi việc suôn sẻ, làm gì cũng thành công.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 27/9 - 5/10, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặp nhiều vận may trong thời gian từ ngày 27/9 đến 5/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bản lĩnh, nhạy bén với thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội. Theo tử vi dự đoán, từ ngày 27/9 đến 5/10, tuổi Tý là con giáp giàu sang, đời bước sang một trang mới. Họ càng sống thiện lương càng dễ hút tài lộc, vận may.

Tuổi Tý chỉ cần chớp thời cơ thì mọi việc hanh thông, tiền bạc dồi dào. Người đi làm có thể được giao trọng trách lớn hay được đưa đi bồi dưỡng cho vị trí cao hơn. Vận trình tài lộc hay vận may một phần còn nằm ở bản lĩnh và nỗ lực của từng người.

Hưởng lộc liên tiếp từ ngày 27/9 - 5/10, 3 con giáp chuẩn con cưng Thần Tài, tiền ùa vào túi, phúc báo đề huề, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Theo tử vi dự đoán, từ ngày 27/9 đến 5/10, tuổi Tý là con giáp giàu sang, đời bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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