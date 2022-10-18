Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (18/10), 3 con giáp 'bước lên bục may mắn', nhận 'cúp vàng tài lộc, Thần Tài đợi cửa cuộc sống phất như Phượng Hoàng tung cánh, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 04:37

3 con giáp dưới đây vô cùng giàu có, cuốc sống ngày càng phất lên trông thấy, vận trình suôn sẻ, tin vui tìm đến tận cửa.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Đúng 17h chiều nay, vận khí chuyển biến tích cực, liên tiếp gặp may mắn. Đặc biệt trên công việc thuận lợi, giao dịch, kinh doanh suôn sẻ. Trong thời gian này tuổi Tuất do có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay.

Người tuổi Tuất có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Tuất có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (18/10), 3 con giáp 'bước lên bục may mắn', nhận 'cúp vàng tài lộc, Thần Tài đợi cửa cuộc sống phất như Phượng Hoàng tung cánh, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Trong thời gian này tuổi Tuất do có Hữu Bật cát tinh phát huy công năng phù trợ, làm gì cũng như có quý nhân giúp sức, như được âm phù dương trợ, thành công lớn nhỏ thu về tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 còn giáp, người tuổi Mão can đảm, mạnh mẽ và có phần thực dụng. Người tuổi này giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Mão cũng không thể dễ dàng dừng bước. Họ luôn hướng tới những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

Đúng 17h chiều nay, người tuổi Mão làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Thời điểm này, Tả Phù cát tinh phát huy khả năng phù trợ cực mạnh, mang tới quý nhân vượng, làm gì bạn cũng được người thân ủng hộ, đồng nghiệp hay lãnh đạo cùng cơ quan hết sức tạo điều kiện. Với những người làm công ăn lương sẽ nhận được quyết định tăng lương hoặc thăng chức vào cuối năm.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (18/10), 3 con giáp 'bước lên bục may mắn', nhận 'cúp vàng tài lộc, Thần Tài đợi cửa cuộc sống phất như Phượng Hoàng tung cánh, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước, những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này, người tuổi Mão có cơ hội thăng tiến quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mạnh mẽ và có trách nhiệm. Trong giao thiệp với mọi người, họ thể hiện mình là người chân thành, thật thà và chu đáo. Khi bạn bè, người thân gặp khó khăn, họ sẽ luôn giúp đỡ hết mình. Con giáp tuổi này có năng lực trong công việc, nhiều tài lẻ và có tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Đúng 17h chiều nay, vận khí của người tuổi Thân tăng lên nhanh chóng. Họ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Con giáp tuổi Thân dựa vào kinh nghiệm tích lũy được nên đạt được thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Những người gặp khó khăn, nợ nần cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi sự đều khởi sắc.

Với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Thân tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Thân là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (18/10), 3 con giáp 'bước lên bục may mắn', nhận 'cúp vàng tài lộc, Thần Tài đợi cửa cuộc sống phất như Phượng Hoàng tung cánh, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Với sự phù hộ của Thần Tài, con giáp tuổi Thân tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc, người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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