Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'rước vàng đón bạc' trong 10 ngày tới (18/10 - 27/10/2022), đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng, thành Phượng, mở tài lộc giàu sang sung túc cả đời

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 16:42

3 con giáp may mắn dưới đây gánh lộc về nhà, làm gì cũng thuận, đón cơ hội vàng, cuộc sống ngày càng thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Người tuổi vốn Tỵ lương thiện, chân thành, không thích so đo, tính toán, sẵn lòng giúp đỡ người khác, nên con giáp này được nhiều người tin tưởng, yêu quý. Đúng 10 ngày tới, do gặp vận quý nhân nên cho dù cuộc sống hay công việc của người tuổi Tỵ đều có thể gặp hung hóa cát, hóa giải được mọi xui xẻo, khi gặp khó khăn đều có thể người ra tay giúp đỡ. Chính vì thế rất thuận lợi trong phát triển sự nghiệp và tăng thêm thu nhập.

Con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Tỵ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Tỵ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Tỵ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Tỵ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đầu tư ít thì sinh lời nhiều, đầu tư nhiều thì lại không tránh được rủi ro, vì vậy nên chọn cách an toàn nhất có thể.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'rước vàng đón bạc' trong 10 ngày tới (18/10 - 27/10/2022), đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng, thành Phượng, mở tài lộc giàu sang sung túc cả đời - Ảnh 1
Đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Tỵ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chăm chỉ, cần cù, có trách nhiệm cao trong công việc, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào. Đúng 10 ngày tới, do có cát tinh Thái Dương nhập mệnh, nên vận thế được nâng cao giúp cho con giáp này có được không ít đột phá trong mọi mặt của cuộc sống. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng này thì người tuổi Mùi có thể nhanh chóng có được khoản thu nhập kếch xù đảm bảo cho cuộc sống trong thời gian dài.

Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới. Con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Vận may liên tiếp đến, Mùi thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Mùi sẽ ngày càng vượng.

Người tuổi Mùi cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm, sắp tới đây nhiều thứ đang dần được cải thiện bất ngờ. Bất kể làm việc gì, tuổi Mùi cũng tìm được cơ hội thay đổi cục diện. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'rước vàng đón bạc' trong 10 ngày tới (18/10 - 27/10/2022), đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng, thành Phượng, mở tài lộc giàu sang sung túc cả đời - Ảnh 2
Cuộc sống của con giáp tuổi Mùi sẽ sang một trang mới, con giáp này được trời thương ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tuy bề ngoài không quá bon chen nhưng bên trong luôn âm thầm nỗ lực, phấn đấu để khẳng định bản thân. Đúng 10 ngày tới, vận quý nhân của con giáp này đặc biệt hanh thông. Dưới sự chỉ điểm của cao nhân, tương trợ của quý nhân, người tuổi Sửu sẽ có thể nhanh chóng nắm trong tay những cơ hội thành công, làm giàu, đầu tư mà những người khác không có được.

Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Sửu nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những người tuổi Sửu không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Đây là giai đoạn tuyệt với đối với tuổi Sửu, họ không chỉ nhận được nhiều phước lành, cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, mà tư tưởng cũng thông thoáng hơn, thay đổi góc nhìn, nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công. Cuối năm nay, tuổi Sửu nếu không mua được nhà thì cũng đổi được xe, xây dựng cuộc sống giàu có sẽ không xa vời.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'rước vàng đón bạc' trong 10 ngày tới (18/10 - 27/10/2022), đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng, thành Phượng, mở tài lộc giàu sang sung túc cả đời - Ảnh 3
Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày mai, thứ Ba ngày 18/10/2022, trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

Xin chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày mai, thứ Ba ngày 18/10/2022, trúng số độc đắc 2 lần trong ngày, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, sự nghiệp sáng chói, tài lộc nhân đôi, trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, người người ghen tị.

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