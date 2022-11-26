3 con giáp lộc lá tràn bờ đê, tiền nhét chật hết tủ, tha hồ hốt bạc hứng vàng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
- Đồng hồ điểm đúng 0h thứ Sáu ngày 25/11/2022, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp trúng số độc đắc, cuộc sống đổi vận giàu có bất ngờ, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ
- Bắt đầu từ 6h sáng mai (25/11), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, lộc lá phất lên vù vù, đạp trúng hũ vàng, bước vào hũ bạc, lội ngược dòng ngoạn mục, sống đời đại gia, sung túc
Tuổi Ngọ
Theo tử vi, đúng 16h chiều nay, người tuổi Ngọ công danh thuận lợi, tài lộc bủa vây. Trong thời gian này, công việc tốt do vận quý nhân mang lại, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra. Bản mệnh tuổi Ngọ sẽ đẩy nhanh được tiến độ công việc và thu được những thành công vang dội. Ngoài ra, tình duyên khởi sắc, con giáp may mắn sẽ gặp được người như ý sớm thôi.
Con giáp tuổi Ngọ có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Người tuổi này làm ăn, buôn bán sẽ xuôi thuận, có người đến đặt cọc mua lô hàng lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Một số khác sẽ có cơ hội công việc mới, môi trường làm việc mới. Được người tốt giúp đỡ nên con giáp này làm đâu gặt đấy, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của họ suôn sẻ hơn, tương lai ngày càng tươi sáng.
Đường tài lộc của tuổi Ngọ có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Ngọ có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Ngọ có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.
Tuổi Dậu
Tử vi cho thấy, những người tuổi Dậu làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang trong thời gian này. Ngoài ra, bạn sẽ là con giáp đạt được những điều may mắn cả về địa vị cũng như tiền bạc. Tài chính ổn định, tuổi Dậu sẽ có thể suy nghĩ tới việc tái đầu tư hay rót vốn vào các lĩnh vực khác để thu hái lợi nhuận.
Đúng 16h chiều nay, con giáp tuổi Dậu có tài vận vượng phát. Người tuổi này đang ốm đau, khó khăn thì cũng sớm tai qua nạn khỏi. Người đang có tinh thần không tốt thì cũng nhận ra giá trị của cuộc sống một cách trọn vẹn. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội thể hiện tài năng, kiếm tiền về đầy túi. Họ cũng biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính nên tiền tiết kiệm ngày một tăng lên.
Người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.
Tuổi Thìn
Những người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn trong thời gian này. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà bạn có cơ hội bùng nổ vận may của mình. Tuổi Thìn đang là con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, nên trong thời gian này nếu có đầu tư làm ăn gì cũng sẽ trúng quả lớn, tiền bạc chảy vào túi rủng rỉnh viên mãn tiêu hoài không cạn.
Đúng 16h chiều nay, con giá tuổi Thìn có quý nhân dẫn được, nhân nhiều cơ hội phát tài, phát lộc. Người tuổi này trước kia gặp khó khăn, thất bại giờ cũng có quý nhân giúp đỡ. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này có sự nghiệp hanh thông, hứng vàng, hốt bạc.
Vận trình của tuổi Thìn bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường. Trong thời gian này, tuổi Thìn chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.