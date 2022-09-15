Trúng số độc đắc đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), thần tiên ban phép màu, 3 con giáp vượng tài tấn lộc, được lòng Quý Nhân, của cải đề huề, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 11:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vào đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), 3 con giáp may mắn này vượng vận Quý Nhân, thuận buồm xuôi gió, của cải tăng đều.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trong thời gian này sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn. Phần lớn thời gian vất vả của con giáp tuổi Dần đã qua. Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), người tuổi Dần gặp được quý nhân, được quý nhân phù trợ, phúc khí gia tăng.

Nhờ có sự trợ giúp của quý nhân mà công việc làm ăn của con giáp này ngày càng trở nên phát đạt, vượng khí về mọi mặt. Con giáp may mắn này còn có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình và bỏ xa đối thủ. Mặc dù đôi lúc con giáp tuổi Dần không cẩn thận nên có một số sai sót xảy ra nhưng ảnh hưởng không lớn đến tình hình chung.

con giap may man 1
Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), người tuổi Dần gặp được quý nhân, được quý nhân phù trợ, phúc khí gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Tý có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người tuổi Tý hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

Tử vi 12 con giáp cho hay, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Tý thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Tý đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

con giap may man 2
Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022), tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022) con giáp tuổi Tuất được dự đoán sẽ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ thuận buồm xuôi gió, của cải tăng đều. Người tuổi này làm công ăn lương không ngừng bứt phá, gặt hái được thành công.

Theo tử vi 12 con giáp, người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái. Những người đi xa cũng sẽ nhận tin vui trong công việc. Trong khi đó, những người đang gặp xui xẻo cũng sẽ sớm tai qua nạn khỏi. Con giáp tuổi này làm việc gì cũng hanh thông, vận thế chẳng mấy chốc mà vượng phát như mong đợi.

con giap may man 3
Đúng 11 giờ trưa mai (16/9/2022) con giáp tuổi Tuất được dự đoán sẽ có tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, gió đổi chiều - vận may đổi hướng, 3 con giáp may mắn có Thần Tài 'chống lưng', giàu sang đại thắng, lộc lá đầy tay

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, gió đổi chiều - vận may đổi hướng, 3 con giáp may mắn có Thần Tài 'chống lưng', giàu sang đại thắng, lộc lá đầy tay

Tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Sáu ngày 16/9/2022, 3 con giáp may mắn này dưới sự trợ giúp của Thần Tài nên có vận trình công danh thành toại, tiền đồ xán lạn, tiền của dồi dào, giàu sang như ý, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi ngày 16/9/2022 tử vi ngày 16/9 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 46 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông