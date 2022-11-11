Con giáp này hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là các công việc liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu. Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá bảo thủ, không sẵn sàng lắng nghe những ý kiến góp ý. Nếu sửa được nét tính cách này, bản mệnh sẽ tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. người tuổi này là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người. Tính cách của con giáp này khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương. Bán mệnh khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn.

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tý dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của con giáp này tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Bản mệnh có đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

5 ngày tới (12 - 16/11), con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề. Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

Tử vi học có nói, thời gian tới, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày tới (12 - 16/11), vận khí của con giáp này rất may mắn và hanh thông, đặc biệt là thời điểm tài vận này, những người cầm tinh con Chuột càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, thời gian tới, hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, con giáp này chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được thêm dự án, công việc để tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, một số người sẽ làm thêm nghề tay trái, thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên đáng kể. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì công việc tiến triển thuận lợi, tài vận hanh thông. Họ gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương nhờ phản ứng nhanh nên tránh được sai sót, đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Ngọ

Thầy tử vi - tướng số cho biết, người tuổi Ngọ có quãng thời gian tới bứt phá ngoạn mục. Nhờ có thần tài nâng đỡ nên con giáp này làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bản mệnh sẽ có những đột phá đáng nể.

Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trước đó người tuổi này gặp nhiều khó khăn thì 5 ngày tới (12 - 16/11), bản mệnh sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng. Trong chuyện tình cảm, những người cầm tinh con Trâu và người ấy sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Bản mệnh sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp vô cùng xứ

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.