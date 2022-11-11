Sau hôm nay (11/11), nhà tiên tri khẳng định, 3 con giáp gặp toàn vận may, tài lộc dư dả, giàu có nổi tiếng, đếm tiền tỷ sái tay

Các chuyên gia phong thủy cho hay, Tài lộc của tuổi Mùi trong thời gian tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Con giáp này vốn kiên trì và không ngừng nỗ lực cố gắng, tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

Trong thời điểm vận mệnh này, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Sau hôm nay (11/11), tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Mùi mở lòng, chắc chắn cơ hội sẽ tới, cuộc sống vinh hoa phú quý nhiều khi nằm trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Sách tử vi viết rằng, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, bản mệnh luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng. Những người cầm tinh con Trâu có thể gặp nhiều thất bại nhưng rất ít khi bản mệnh bỏ cuộc.

Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay (11/11), con giáp tuổi Sửu sẽ có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh đang tất bật với thương vụ, chuyển hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc và sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Hợi

Sau hôm nay (11/11), người tuổi Hợi sẽ cải thiện được tài chính và sự nghiệp. Cung tiền nong vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào trơn tru, Hợi rủng rỉnh, dư dả tới tận thời kì dài sau đó.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi với Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm thuê ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Thời gian tới, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, với thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Thời gian tới, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.