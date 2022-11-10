Kể từ ngày mai (11/11), 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp xán lạn, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tình - tiền đều lên hương vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 15:16

Kể từ ngày mai (11/11), 3 con giáp có sự thay đổi vượt bậc, đón may mắn, nhận niềm vui, tiền bạc dư dả, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Kể từ ngày mai (11/11), 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp xán lạn, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 1
Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (11/11), mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và sống tự do, phóng khoáng. Họ là những người có tài và chăm chỉ, ham học hỏi. Khi gặp khó khăn, người tuổi Hợi sẽ không kêu gào về những gì đang phải đối mặt mà sẽ âm thầm tìm cách giải quyết. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Kể từ ngày mai (11/11), 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp xán lạn, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 2
Người tuổi này thật thà và đáng tin cậy, luôn biết ơn những sự giúp đỡ của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (11/11), người tuổi Hợi có thể không quá thuận lợi nhưng sẽ hanh thông. Khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân xuất hiện sẵn sàng dẫn đường chỉ lối. Người tuổi này thật thà và đáng tin cậy, luôn biết ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Họ sẽ ngày càng hoàn thiện mình và nỗ lực để có những bước tiến mới. Nhìn chung, người tuổi Hợi cuộc đời hiếm khi nào rơi vào cảnh túng thiếu. 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Khỉ đặc biệt ưa vận động. Họ luôn ở trong trạng thái "leo trèo", rất năng động, hoạt bát.

Kể từ ngày mai (11/11), 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp xán lạn, muốn vàng được vàng, cầu nhà được nhà, tình - tiền đều lên hương vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Thân bước vào giai đoạn thăng tiến nhanh hơn, cuộc không tốt hơn, không còn phải đối mặt với những căng thẳng, lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này có tư duy linh hoạt, hành động dứt khoát, khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nên họ sẽ không bị tụt hậu trong bất cứ cuộc đua nào. Kể từ ngày mai (11/11), người tuổi Thân bước vào giai đoạn thăng tiến nhanh hơn, cuộc không tốt hơn, không còn phải đối mặt với những căng thẳng, lo lắng.

Con giáp tuổi Thân dễ dàng nắm bắt cơ hội kiếm tiền, hiện thực hóa ước mơ của mình. Vận may sẽ đồng hành với họ trong cuối năm nay, giúp bản thân và gia đình ngày một tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày mai (11/11), vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện nhỏ

Xin chúc mừng TOP 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào ngày mai (11/11), vận trình dát vàng, mua nhà lầu siêu xe là chuyện nhỏ

Tử vi dự đoán 3 con giáp sau có khả năng trúng số độc đắc 2 lần liên tục vào ngày 11/11, may mắn đón chờ, lộc tài leo lên đỉnh điểm, đi đến đâu người đón đưa đến đó.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 3 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài