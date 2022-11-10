Chúc mừng 3 con giáp 'mệnh đỏ rực' vào đúng ngày 11/11/2022, sở hữu phúc lộc vô biên, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 11:05

Tử vi ngày 11/11/2022 cho biết, có đến 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, tiền của dồi dào, sự nghiệp thành công viên mãn khó ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tổng thể đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày 11/11/2022 sẽ không quá tệ. Bởi con giáp này là những người rất cẩn thận và thông minh nên họ biết được nhiều thứ, lại có trí tưởng tượng phong phú nên khả năng sáng tạo của họ sẽ rất tốt.

Chúc mừng 3 con giáp 'mệnh đỏ rực' vào đúng ngày 11/11/2022, sở hữu phúc lộc vô biên, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 1
Con giáp tuổi Thân cũng có hiệu suất làm việc cực kỳ cao, đồng thời có thể khiến bản thân được thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân cũng có trí óc tinh tế, biết cách quan tâm đến bạn bè xung quanh nên gây được ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Họ làm việc gì cũng suôn sẻ và ngày một tiến bộ, hôm nay tốt hơn hôm qua.

Con giáp tuổi Thân cũng có hiệu suất làm việc cực kỳ cao, đồng thời có thể khiến bản thân được thăng chức, tăng lương, thu nhập dồi dào, cuộc sống sung túc, tâm trạng hạnh phúc.

Tuổi Tý

Thời gian qua, những người tuổi Tý được cho là khá "lao đao", phải hứng chịu nhiều thử thách cả về chuyện tiền bạc lẫn công việc, sức khỏe, thì bước vào ngày mai (11/11) lại được cho là thời kỳ sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho họ, thậm chí, họ còn là 1 trong số những con giáp may mắn nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền nhất.

Chúc mừng 3 con giáp 'mệnh đỏ rực' vào đúng ngày 11/11/2022, sở hữu phúc lộc vô biên, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 2
Với sự thông minh, nhạy bén sẵn có của họ, tuổi Tý sẽ biết cách nắm bắt các cơ hội này và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may đã thể hiện với những người tuổi Tý, mở đầu bằng những dự án lớn trong công việc. Với sự thông minh, nhạy bén sẵn có của họ, tuổi Tý sẽ biết cách nắm bắt các cơ hội này và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng.

Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Tý hạn chế chi tiêu, dành 1 phần đáng kể trong thu nhập để đầu tư sinh lời. Đặc biệt, thời điểm tới là lúc mà vận đỏ của tuổi Tý rực rỡ nhất, tuổi Tý đừng nên bỏ lỡ nhé.

Tuổi Sửu

Ngày thứ Sáu 11/11/2022, con giáp tuổi Sửu được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Chúc mừng 3 con giáp 'mệnh đỏ rực' vào đúng ngày 11/11/2022, sở hữu phúc lộc vô biên, từ đây phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông - Ảnh 3
Ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

 

Bước vào ngày mai, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Sửu, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Sửu đều trải qua cả năm không có bệnh tật gì.

Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Về mặt tình duyên, tuổi Sửu được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 11/11/2022, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, vận may gõ cửa nhà, của cải ngập tràn tiêu xài thả phanh mãi không hết

Tử vi thứ Sáu 11/11/2022, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, vận may gõ cửa nhà, của cải ngập tràn tiêu xài thả phanh mãi không hết

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